Continúo con mi labor de concienciación sobre los peligros de la diabetes. Recibo un pequeño manual editado por Sanofi, SA en el que participan varios especialistas en la diabetes Tipo2 para darnos una serie de consejos de alimentación, ejercicio y tratamiento. La llamada diabetes Mellitus es un trastorno metabólico que se manifiesta por unos niveles de glucosa en sangre (Glucemia) por encima de los normales.

Para llegar a un buen diagnóstico el enfermo debe ponerse en manos de un endocrino, quien aplicará el tratamiento adecuado y que supervisarán su médico de familia y enfermera en atención primaria, controlando el peso, niveles de azúcar en sangre, tensión arterial y el buen funcionamiento del corazón, riñones e hígado. También hay que hacer hincapié en la circulación de la sangre en las extremidades y en el estado de la visión.

Evitar que la enfermedad prospere y haga daños irreparables es lo primordial, para ello es necesario que el enfermo siga estrictamente los consejos de los profesionales, básicamente tomar la medicación, hacer una dieta estricta y no olvidar hacer alguna actividad física. Éstas son las claves para llevar una vida sana y duradera.

Los pacientes acaban sabiéndose al dedillo sus obligaciones y, son concientes que las alteraciones en el orden de este seguimiento, a la larga puede complicar su salud. La enfermedad es para toda la vida, por lo que deben tener presente lo espartano de su dolencia. Si frecuentan salidas a comer o cenar fuera del hogar, nunca deben olvidar seguir su régimen y limitar el exceso de azúcares e hidratos de carbono, sobretodo los postres. Evitar el desconsuelo es difícil cuando otros comensales se atiborran de alimentos ricos en grasa, sal o azúcares. A veces escuece, así que mi consejo es pedir siempre verduras, ensaladas y alimentos proteicos o, simplemente comer menos fuera de casa.

Este manual llegó a mis manos gracias a la ADT (Asociación de Diabéticos de Tenerife) y no solo para saber qué debe hacer un diabético tipo 2 para controlar su enfermedad, sino también de lo que no debemos hacer y no engañarnos. Supongo que esta información está en todos los centros de salud y hasta en los mejores libros de consulta de las librerías, debería estar en la mesilla de noche de cada enfermo junto a sus autores preferidos.

En mi perenne cruzada en defensa de los derechos de los enfermos, pensando en más allá y en la búsqueda de soluciones al padecimiento, encuentro que nadie opta por la erradicación y, quizás existe un conformismo desmesurado en que las cosas son así y hay que convivir para siempre con la enfermedad, como si no hubiera posibilidad de cura. Como en la película de Paco Martínez Soria Don erre que erre, sigo insistiendo en que tiene que haber cura, pero el entramado económico y financiero en el que nacemos, vivimos y morimos, dice que es Ley de Vida, así que los diabético tipo 2 debemos vivir con una espada de Damocles sobre la cabeza porque la ‘asesina silenciosa’ está al acecho.

Es mi búsqueda de mi verdad y no es absoluta, pero sigo tratando de comprender a los que manifiestan tajantemente que es una enfermedad incurable. Entiendo que sus conocimientos son profundos y exhaustivos y, que no abandonan la idea de resolver la situación, pero parece que muchos están en el confort y que no vale la pena salirse del esquema impuesto por las autoridades sanitarias. Otros, con las mismas capacidades, sí se están preocupando y, por último están los que también somos inconformistas y me apoyan en esta cruzada personal, leen también cada quince días mis opiniones en el periódico y, en cuanto seamos suficientes, daremos batalla a esta negación que nos han impuesto. Son varias las razones que me obligan, por mi salud y las de los míos, pero principalmente porque se lo debo a ella, mi esposa que desgraciadamente ya no está conmigo. Por ella lucho cada día, físicamente no está, pero convivo con los imborrables recuerdos de una mujer maravillosa, una madre ejemplar y una esposa extraordinaria.

Dispongo ya de la suficiente artillería para echar por tierra ciertas barreras, sin hacer daño a nadie, pues mi intención es simplemente favorecernos todos los de mi cuerda, sin ser héroe ni villano. Con Dios.

