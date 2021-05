No podía ser de otra manera. La Televisión Canaria es, otra vez, el pim, pam, pum de partidos políticos puestos al servicio de las empresas que sobrevuelan tantos millones suculentos. Los diputados del Parlamento de Canarias ya dieron en su día un penoso espectáculo tomándole la pelambrera a algunas compañeras de profesión que debieron haberles mandado a freír muchísimas puñetas. Ahora, Nueva Canarias y Podemos le han puesto la zancadilla a la votación de la Junta de Control porque dicen, agárrense los machos, que el colega periodista Francisco Pomares –al que no pueden ni ver, como a cualquier columnista crítico que se precie– fue accionista de la empresa Socater, una que fue concesionaria del contrato de prestación de servicios a la tele. Sí, claro que lo fue. Pero ya no lo es. Y la susodicha empresa no es la actual concesionaria. Y si se ponen a mirar con ese microscopio estará en riesgo hasta el nuevo director general, el colega Francisco Moreno, que trabajó para un empresario que también estuvo inicialmente en la sociedad adjudicataria del primer contrato de la tele. Y ya puestos, hasta Viriato puede estar contaminado... Esto de hacer historia creativa puede ser interminable. Dice el portavoz de Podemos, Francisco Déniz, que en su partido no se creen la imparcialidad de Pomares. Qué ilusas son estas criaturas. Yo no creo en la imparcialidad de ninguno de los miembros de la nueva Junta, aunque sí crea en su independencia. Como tampoco creo en la imparcialidad de los partidos. Especialmente, y en este tema, en la de Nueva Canarias y Unidas Podemos, que están impidiendo activamente que haya una televisión pública en Canarias. Y que se le ofrezca ya una solución estable a los profesionales de la casa, que están en una situación lamentable. Porque lo que parece que se quiere es que las cosas –y los contratos– sigan como están.