La Unión Europea, esa reserva espiritual de Occidente, ha decidido romper sus relaciones comerciales con AstraZeneca. La empresa se había comprometido a hacer sus «mejores esfuerzos razonables» para entregar 180 millones de dosis de vacunas a la UE en el segundo trimestre de este año y un total de 300 millones en el período de diciembre a junio, pero las previsiones han fallado como una escopeta de feria. Y el acuerdo de compra, de muchos millones de euros, ha saltado por los aires.

Decenas de miles de ciudadanos, que habíamos accedido a ponernos AstraZeneca a pesar de su mala fama, de sus trombros y sus sombras, acabamos de quedarnos colgados de la brocha. Porque nos queda pendiente una segunda dosis. Y nos invade la razonable sospecha de si los que nos gobiernan, estos que parecen no ser capaces de hacer nada a derechas, van a tener las suficientes vacunas como para completar la pauta que ellos mismos nos dijeron que era fundamental.

Los expertos nos pedirán prudencia. Nos dirán otra vez que hagamos caso a los consejos de las autoridades sanitarias. Que tienen suficientes dosis guardadas para los que ya nos hemos vacunado con esa marca. Y que si no hubiera bastantes, no pasa absolutamente nada –o sea, nada de nada– por vacunarte con otra dosis de otro laboratorio. Que es lo que muchos de nosotros queríamos hacer desde el principio, pero no nos dejaron y nos obligaron a vacunarnos con la vacuna que ellos decían.

Son aquellas mismas autoridades cuyos portavoces nos aseguraron, en enero del año pasado –parece que hace un siglo– cuando el coronavirus de China estaba despuntando en Italia, que en España «como mucho» habría un caso o dos. Nos tranquilizaron muchísimo. Aunque luego pasó lo que pasó. Lo que ya sabemos. El virus llegó y estalló y se llevó por delante la vida de un montón de personas y entró por las residencias de mayores como Pedro por la Moncloa. O sea, fácil y destructivamente.

Son las mismas autoridades que nos dijeron que no era necesario usar las mascarillas. Es decir, que nos volvieron a tranquilizar. Y volvieron a meter la pata hasta el corvejón. Pero no pasó nada. Porque ellos son los expertos. Los que dijeron, después, que la cepa británica sería marginal. Esa que ahora es la prácticamente dominante en nuestro país. Y ahora nos dicen que a la cepa India la están estudiando, pero que tranquilos, que no pasa nada. Solo que hay cada vez más casos en nuestros puertos. Y viajeros internacionales que entran por nuestros aeropuertos prácticamente sin control. Son los mismos que pusieron el Estado de Alarma porque era necesario y esencial para limitar derechos fundamentales pero que ahora acaban de suspenderlo. porque repentinamente, sin que nadie sepa por qué, no es necesario y esencial.

Son esas autoridades las que nos pedirán que estemos tranquilos. Que no pasa nada. Que si no hay Astrazenca para la segunda dosis nos podemos pinchar lejía. Todo el mundo tranquilo, estamos en buenas manos.