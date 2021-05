La imagen era tan dantesca como habitual. Un contenedor verde repleto de conocimiento, esfuerzo y cultura decorando el legado de la semilla que germinó China en el siglo VI. Apilados y mal colocados, siniestrados, era el estiércol de lo que en su momento fue una obra tallada con esmero de orfebre y sudor de guerrero. Ahí estaban, en ese contenedor verde que pedía en silencio una segunda oportunidad. Sin derecho a réplica, esclavizados al capricho de algún desaprensivo que entendió que lo apropiado era tirar de la cadena. En nuestra presumida sociedad de la tecnología, la Biblia de Gutenberg no tiene cabida. Y ahí estaban Cervantes, Pío Baroja, Karl Marx y algunos escritores célebres de la literatura contemporánea; ahí estaban perpetuos en el olvido, sin que nadie derramara una sola lágrima. Sin derecho al reciclaje, exentos de la posibilidad de donarlos o incluso venderlos; nada, ahí estaban pagando las consecuencias del desamor cultural y la educación del abandono. Hace unos años, el equipo directivo de un colegio de Nueva York tomó la decisión de tirar a la basura todos los libros impresos alegando que eran una herramienta obsoleta para sustituirlos por nuevas tecnologías. Libros de todos los géneros y clases, desde materias como matemáticas, hasta lengua y literatura, además de clásicos de la literatura universal. Y hace unas semanas fue una vecina la que decidió que era hora de abandonar los libros antiguos y viejos, porque la tercera edad de los libros tampoco se cuida. No los necesitaba, y llevarlos a la biblioteca municipal era un ejercicio demasiado vigoroso para un bien material tan escasamente valorado. Fue en ese momento cuando me acordé de la Biblioteca de Alejandría, aquel cofre del saber que los más visionarios edificaron para compilar todas las obras del ingenio humano, de todas las épocas y todos los países, que debían ser conservadas en una especie de Arca de Noé para la posteridad. Y en ese momento me volví a acordar de aquel año 1933 cuando una multitud se reunió en el Opernplatz de Berlín, con estudiantes universitarios que habían apilado más de 20.000 libros para quemarlos e imponer la caza a las letras y a todo aquel resquicio de libertad. El nacionalsocialista Herbert Gutjahr expuso en su discurso que “hemos dirigido nuestro actuar contra el espíritu no alemán. Entrego todo lo que lo representa al fuego”, y empezaron a arder los libros. Fue en ese momento cuando me acordé de la lucha de miles de humanistas, intelectuales y ciudadanos en general que plantaron cara a la censura y al bibliocausto español. Tirar libros en una época de libertad es una afrenta a La Regenta de Clarín, al 1984 de Orwell, a La casa de Bernarda Alba de Lorca, a El extranjero de Camus, y la Piel de Asno de Perrault, a los principales libros censurados durante la dictadura franquista. Y me acordé del Señor de los Libros, José Alberto Gutiérrez, un hombre de 55 años que desde hace dos décadas se ha encargado de nutrir con libros rescatados de la basura más de 450 bibliotecas, escuelas y centros de lectura en Colombia. “La lectura es el símbolo de la paz y de la esperanza en nuestro país. Si a mí un libro me cambió la vida, imagínese el impacto de un texto en uno de esos lugares que ha sido víctima del conflicto armado y del olvido del Estado”, explicó Gutiérrez en un reportaje del periódico El País. Y ahí seguían los libros, apilados en ese vertedero verde que puebla las calles de nuestras ciudades y pueblos.