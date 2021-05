Lo primero que uno descubre en su vida es que los reyes magos no existen. Y lo segundo, que los que pagan los impuestos no son los ricos, sino las clases medias. Por eso cuando los gobiernos dicen que les van a subir la fiscalidad a los que más ganan es como cuando los padres dicen que hay que dejar leche para los camellos. Una trola.

El Gobierno de España ha mandado a Bruselas su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que en la página 341 dice: “se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación del segundo perceptor de la renta (principalmente mujeres)”.

Eso, traducido al cristiano, significa que se acabó la declaración conjunta que se podía hacer por las parejas donde un miembro trabajaba y el otro no. La medida afecta a cuatro millones de contribuyentes y según el sindicato de técnicos de Hacienda, las rentas más bajas, de menos de 21 mil euros, tendrán que pagar unos 816 euros más al año. Para la Hacienda española supondrá recaudar unos 2.300 millones más cada año sobre el costillar de sus clases medias.

Lo peor, con todo, no es te atraquen, sino el discursito moralista. Porque de lo que pretenden convencernos, los muy cachondos, es que no lo hacen por meternos la mano en la cartera y recaudar más. ¡Que va! Lo hacen por la igualdad de género. Para incentivar, dicen, a las mujeres en una pareja en donde solo uno de los dos trabaje —el macho alfa— para que se apunten al mercado laboral. ¿Pero nos están tomando el pelo? ¿Alguno ninguno de esos idiotas se ha enterado que aquí no encuentra trabajo nadie?

Esto es como aquel guardia civil de antaño que te paraba en la carretera para ponerte una multa por no llevar las dos manos en el volante. O sea, que tu sabías que es porque le salía del tricornio o porque tenía que cubrir la cuota de multas del mes. Y que encima se empeñaba en darte un discursito sobre la seguridad vial. ¡Venga ya! O multa o discurso, pero las dos cosas no.

De todas formas, aceptemos un hecho irreversible. Este Gobierno y cualquier otro que venga en el futuro, sea de la tendencia política que sea, nos va a romper el espinazo a impuestos. Porque debemos una montaña de dinero y seguimos gastando a crédito como si no hubiera un mañana. Sesenta mil millones más al año, por encima de lo que recaudamos. ¿Cuál se creen ustedes que es el futuro de ese vecino que cada mes se gasta el doble de su nómina? En España, además, arrastramos un problema crónico: hay un fraude fiscal de un cuarto de billón de euros. Gente que vive en la economía sumergida y no piensa pagar impuestos en su puñetera vida. Un mundo que funciona feliz mientras a los demás nos desloman la cartera. Y en los próximos años nos van a exprimir como un limón.

EL RECORTE

Lo de Madrid. De los sesudos analistas que no se olieron la histórica participación de Madrid. De los que no vieron la explosión de Ayuso. De los que no atisbaron el sorpasso de Más Madrid al PSOE... viene ahora el estreno de una nueva superproducción: “lo de Madrid no es extrapolable a España”. Hay que estar muy ciego para no percibir que la convulsión de lo ocurrido en la capital de España tiene consecuencias. Las tiene en el seno del PP, donde un liderazgo débil se ha visto conturbado por la sacudida de una líder populista, la emperatriz de Chamberí, cuya alargada sombra ha oscurecido los despachos de Génova. Las tiene en Ferraz, donde el viejo socialismo se retuerce indignado al ver cómo se ha producido una derrota cantada con un candidato flojo y una alianza al servicio de los intereses exclusivos de Moncloa. Y las tiene en la izquierda verdadera, que ha comprobado que la radicalización es un arma de doble filo que corta igual por los dos extremos del arco ideológico. El mejor amigo del ser humano no es el perro, es el chivo expiatorio. Alguien en quien concentrar las culpas de cualquier desastre. Ese cordero de dios que quita los pecados del mundo es, ahora, Pablo Iglesias, que se ha declarado a sí mismo amortizado y ha anunciado que da un paso a un lado. Es un espectáculo ver cómo un torero muy famoso se corta la coleta, pero hay muchas más víctimas no declaradas de la batalla de Madrid. Solo que algunas aún no se han dado cuenta.