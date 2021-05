Mi padre cumplió 80 años el pasado domingo 2 de mayo.

A nuestro Gobierno se le llena la boca hablando de porcentajes de vacunación y de que todo español será vacunado de forma eficiente, que España va bien, vamos, ¡nada que temer! Pero mi padre cumple 80 años y no hay manera de que le vacunen.

Esperamos como todo buen ciudadano pacientemente ser llamados, y al ver que no lo hacían y pasaban al siguiente tramo de edad, nos pusimos en contacto con el Servicio Canario de Salud por teléfono.

Nos informan de que aparece como mutualista y tiene que esperar a ser llamado por la mutua.

Informamos de que no es mutualista por lo que ninguna mutua nos llamará y nos recomiendan ir a nuestro centro de salud a corregir los datos.

Fuimos.

Con 80 años, nos ponemos en una cola en un centro sanitario, rodeado de posibles enfermos de Covid o de cualquier cosa, para ser atendidos por una amable funcionaria que nos indica que aparece por seguro privado y que tenemos que llamar a nuestra compañía de seguros.

A mi madre, beneficiaria de mi padre sí la han llamado ya y la han vacunado siendo de menos edad (¡Qué ironía!). Lo comentamos y la funcionaria nos indica que ella no puede hacer nada, que llamemos a nuestro seguro.

Intentamos corregir los datos de teléfono y dirección que no estaban actualizados y nos informan de que “el ordenador no le deja”, tomando nota manual y pasándolo después al departamento correspondiente.

Llamamos a la compañía aseguradora privada que nos indica que ellos ni pueden vacunar ni hacer nada al respecto, que llamemos a la Seguridad Social.

Volvemos a llamar. Tras largas esperas de música y tiempo, y tras pasar por varios departamentos planteando mi problema me vuelven a remitir al centro de salud no sin indicarles que ya he ido en balde.

Acudimos de nuevo. Nueva cola , nuevo riesgo.

La persona en ventanilla nos indica que mi padre aparece como persona “sin derecho”.

¿Sin derecho a qué? ¿ a ser vacunado?¿ a que su país le proporcione una vacuna que no puede obtenerse de ningún otro modo?

Mi padre es español, le enseñamos el DNI y reside en Canarias e independientemente de lo que el ordenador diga tiene derecho a ser vacunado.

Por su edad ya debería estarlo, y cada día que pasa es un riesgo innecesario.

Tiene 80 años. No tiene que esperar un minuto más asumiendo el riesgo de que la vacuna no le llegue a tiempo.

Nos dicen que su tarjeta no está vigente ya que ha sido dado de baja del sistema desde el 01/11/2014, según indica el ordenador “por otras causas”. Que nos pongamos en contacto con el INSS.

Indico que quiero formular una reclamación y me remiten a la dirección del centro de salud. A estas alturas mi padre ya está indignado, enfadado, ofuscado incluso.

Llegamos a la dirección del centro y mi padre, en tono de enfado, no puedo negarlo, se dirige a la secretaria de dirección.

La directora sale y le dice de muy malas formas a mi padre que empiece por bajar la voz por que así no le atiende.

Viendo la situación le pido a mi padre que se tranquilice y se siente y me dirijo a la directora pidiéndole que por favor hable conmigo, que no estoy alterada sino descontenta con la situación.

Le intento explicar (sin que me deje) que mi padre tiene 80 años, le indico que es una persona mayor asustada, con miedo a contraer una enfermedad mortal por trámites absurdos burocráticos y que ha perdido a su hermano por covid este año a lo que con todo su desprecio y sin dejar de dirigirse a mi padre en tono duro y amenazante contesta “este año ha muerto mucha gente, qué me está contando” y que ella hoy no iba a arreglar nada que quizá otro día.

Vuelva usted mañana, vamos...

Puse una reclamación y le pedí a mi padre que nos fuéramos de allí.

No es que sea lamentable, es que es despreciable lo sucedido.

Una persona de 80 años, que lleva toda su vida cotizando a la Seguridad Social en el tramo más alto, con la que se está cometiendo una injusticia por errores sucesivos burocráticos que nadie sabe como resolver, es tratada con todo el desprecio por una persona insensible y cruel.

Nos hablarán de estadísticas, de lo bien que lo están haciendo todo. Se mostrarán como héroes... pero a mí me parecen monstruos y además monstruos incompetentes.

Hemos planteado ya en el INSS una nueva solicitud de alta a través de gestoría ya que el INSS está saturado, no da cita y no atiende por teléfono.

Con esa solicitud de alta siguen negándonos el derecho a la vacuna a la espera de la resolución.

Conocidos en Andalucía me informan de que allí existe un registro llamado BDU en el que personas en la misma situación que mi padre y extranjeros pueden inscribirse. Pero ese registro o no existe en Canarias o no me saben decir donde está.

La última información que me dieron telefónicamente es que a mi padre se le vacunará después de vacunar a todos los españoles que están en el INSS.

1º.- No entiendo qué diferencia hay entre mi padre y un mutualista, excepto no estar colegiado.

2º.- Los criterios de preferencia de vacunación según tengo entendido son nacionales y no tienen nada que ver con la afiliación a la Seguridad Social.

3º.- A pesar de haber intentado proceder a un nuevo alta en el INSS el sistema está desbordado y no tenemos otra manera de avanzar.

Me parece un atropello lo que está ocurriendo y una vez más una injusticia, pues en Andalucía ya estaría vacunado.