Habrá que soltar antes un párrafo preventivo para evitar la acusación de equidistancia. No me gustan las izquierdas y los programas (moderados unos, confusamente reformistas otros, populistas y sin molestas fichas financieras los terceros) que se ofrecen como alternativa al PP en la Comunidad de Madrid. Pero los prefiero (sin pizca de entusiasmo) antes de un gobierno en el que la derecha trumpetizada de la chulapa de diseño y la ultraderecha de la monja alférez intenten devorarse mutuamente mientras se siguen degradando los servicios públicos y las estructuras institucionales, entre otras muchas cosas importantes.

Una vez aclarado esto, quizás tenga cierto interés recordar que los abusos, modales, intemperancias y mañas del voxismo no irrumpen en un tranquilo y perfumado estanque de cisnes democráticos. En el últimos año y medio se han registrado, en fin, hechos graves. La mitad de la ciudadanía se ha quedado pasmada al comprobar como el PSOE elegía como socio parlamentario a una fuerza política (ERC) que había intentado una asonada entre la corbata y el tumulto callejero para abrogar en una comunidad la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Su máximo dirigente está encarcelado por sentencia del Tribunal Supremo y siempre que tiene oportunidad repite que volvería a hacerlo. Votó la investidura de Pedro Sánchez, votó los presupuestos generales y ahora espera los indultos. También puede uno detenerse en la gestión inicial (y no tanto) de la pandemia, la designación de Fiscal General del Estado de una señora que un mes antes ministra, los acuerdos con los mismos sujetos de Bildu que justifican su presencia en las Cortes “porque venimos a tumbar definitivamente el régimen”, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que viene a hurtar la capacidad de realizar nombramientos al Consejo General del Poder Judicial mientras esté en funciones, y que ha provocado que la amplia mayoría de las asociaciones de jueces y magistrados se dirijan a la UE para exponer “la situación de riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España”, con una contundente respuesta admonitoria de Bruselas, la vulneración de derechos fundamentales durante el estado de alarma, como la entrada en domicilios privados de la policía sin la imprescindible orden judicial, el escandaloso rescate de la línea aérea Plus Ultra por la SEPI, el modelo diseñado para la gestión de fondos europeos, que desdeña las agencias independientes y los expertos que no estén en nómina, un modelo centralista y opaco que gracias a una legislación ad hoc suprimirá controles y contrapesos y que carece de un plan estratégico básico razonablemente debatido y consensuado en el Congreso de los Diputados, burdamente sustituido por una escolar presentación en power point del presidente Sánchez una y otra vez salmodiada en ruedas de prensa interminables, la utilización de un decreto con medidas sociales para pagar los 1.350 millones de euros de la deuda por el proyecto Castor. Y, por supuesto, y respondiendo a los ataques de una PP que cuestionó la legitimidad política del Ejecutivo desde el primer momento, una incesante campaña equiparando a la derecha y a todo los que se mueva en sus inmediaciones como derecha extrema, como fascismo, como basura democrática, como gente que no tiene cabida en un régimen constitucional, como mentirosos, altaneros, señoritos, miserables, corruptos, enemigos de las mujeres, de los homosexuales y los jubilados, de los trabajadores y, para resumir, del género humano. Lo peor es la derecha, y para dejarlo claro se elogia a Santiago Abascal y a sus muchachos, como hizo Pedro Sánchez concediéndoles “más sentido de Estado” que el PP. Nada es eso justifica, ni siquiera explica sustancialmente, la expansión de Vox. Pero este sopicaldo de mentiras, cinismos y polarización, exaltación del relato político y desprecio de la ley, cooptación de las instituciones públicas y sentimentalización de lo político lo siguen agitando todos.