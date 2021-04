La compulsión sentimental no tiene remedio. Es una fuerza que atrae inexorablemente a los seres humanos, que son capaces de tropezar dos, tres y hasta mil veces en la misma piedra. Vox ha conseguido una impagable campaña de publicidad con una valla colocada en el metro de Madrid. El mensaje: “Un Mena (menor no acompañado) 4.700 euros al mes. Tu abuela 426 euros de pensión/mes”. Las cifras, expresadas en estos términos, parecen falsas. Pero eso es lo de menos. La reacción de todos los partidos ha sido fulminante. Como picados por una avispa han saltado con una lluvia de acusaciones y reproches de fascismo y de xenofobia a la ultraderecha por criminalizar a los inmigrantes. Y así, el cartel de marras ha salido en los debates parlamentarios, en todas las televisiones, en todos los periódicos y ha inundado las redes sociales. Como ocurrió en el caso de la primera gran campaña electoral de Donald Trump, el partido de la derecha extrema sabe que si introduce el palo en las tripas de sus adversarios obtendrán como recompensa una atención desproporcionada. O lo que es lo mismo, una masiva campaña publicitaria completamente gratis. En una democracia todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas. Y lo hemos aceptado incluso en quienes defendían los “asesinatos políticos” como una forma legítima de lucha para la liberación del pueblo vasco. No deberían ser tan fariseos con los planteamientos radicales de la ultraderecha. Pero, sobre todo, no deberían ser tan tontos de hacerle el trabajo gratis.