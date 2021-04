El miércoles 7 de abril de 2021 tuvo lugar en la sección de ingeniería agraria de la Universidad de La Laguna (ULL) la presentación on line del libro Retos de la gestión forestal y ambiental en las Islas Canarias, en el siglo XXI. El acto fue organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Canarias, representado por los doctores ingenieros de montes, Juan Carlos Santamarta y Jorge Naranjo, decano y vicedecano, respectivamente. Dicho Colegio fue responsable de la edición del libro, en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural de Canarias, que preside su Decano, David Ramírez.

Participaron en primer lugar dos ingenieros de montes, los doctores Santamarta y Naranjo, coordinadores de la edición del libro, quienes explicaron su objetivo de concienciar por tercera vez a los ingenieros de montes y técnicos forestales sobre los retos de futuro de los recursos naturales y de los bosques de Canarias, después de editar en 2013 el primer libro, Ingeniería Forestal y Ambiental en Medios Insulares. Años más tarde, en 2015, redactaron el segundo libro titulado Restauración de la cubierta vegetal y de espacios degradados en la región de la Macaronesia. Juan Carlos Santamarta, al momento de su intervención, dio a conocer la Semblanza Forestal de su colega Isidoro Sánchez, ingeniero de montes, que fue homenajeado con el libro de referencia sobre Los Retos de la Gestión Forestal y Ambiental en Canarias, por sus actividades profesionales y políticas en relación con la conservación de la naturaleza en Canarias. En particular con los montes de las islas de La Gomera, El Hierro y parte de Tenerife, así como con la proyección internacional de la naturaleza de Canarias en el mundo forestal, con los pisos canarios de vegetación de Humboldt como bandera. En el turno de intervenciones también hablaron el ingeniero técnico forestal David Ramírez y la doctora ingeniera de montes Inés González Doncel, vicedecana del Colegio Oficial de ingenieros de Montes de España, quien intervino en nombre de Eduardo Rojas, Decano Presidente del Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes y autor del Prólogo del libro que se presentaba. Inés González Doncel, es una veterana ingeniera del mundo forestal español y de los Espacios Naturales Protegidos. Formó parte de la Comisión Mixta de la gestión de Parques Nacionales de Canarias a principios del siglo XXI y visitó las islas Canarias en varias ocasiones para afrontar otros encargos profesionales forestales. En su relato, Inés resaltó la figura de José Miguel González, otro doctor ingeniero de montes canario que fue jefe, primero, del Patrimonio Forestal del Estado (PFE) en Canarias y luego del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Icona) en Madrid, donde ocupó cargos de subdirector y director general a nivel estatal, antes de dedicarse a la política canaria donde destacó como consejero de Hacienda de la Comunidad Autónoma.

Antes de cerrar el acto pudimos escuchar los Retos de la Gestión Forestal y Ambiental que desglosaron de manera sintética Santamarta y Naranjo al referirse a los 19 capítulos redactados por diferentes profesionales que trabajan en las islas Canarias, tanto hombres como mujeres. Pudimos conocer la práctica totalidad de las dimensiones de los espacios forestales de Canarias. Desde la gestión del sector a las repoblaciones o incendios forestales además del cambio climático, la biodiversidad, las infraestructuras verdes y alineaciones del arbolado, los sistemas agroforestales, la teledetección, la valoración de los activos ambientales, la actividad deportiva en el medio natural, la precipitación horizontal, las aguas subterráneas y el uso de los recursos hídricos endógenos, así como la certificación profesional.

Me invitaron a finalizar con una intervención personal en la que di a conocer mis vivencias profesionales desde que fui a estudiar el selectivo a la ULL, en el curso 1958-59, hasta que me licencié en 1965 en la Etsimo de Madrid. Así mismo mis experiencias posteriores en el PFE y en el Icona sobre todo en la dirección del PN del Teide (Tenerife) y del PN de Garajonay (La Gomera). Resultó gratificante y emotivo contemplar en la pantalla a compañeros, ingenieros y biólogos, que durante años compartimos actividades en el sector de la naturaleza sobre todos en el mundo de los árboles. En Canarias, en la península, en Europa, en Asia y en América. Allí estaban los ingenieros Paco Rodríguez y Ángel Angelidis, los biólogos Carlos Silva y Jorge Bonnet. También algunas mujeres de las Tertulias de los Molinos de Gofio de La Orotava, mi Villa natal donde había sido vacunado el día anterior. Curiosamente ese día miércoles me homenajearon en la sede agraria de la ULL, muy cerca del Colegio Mayor de San Fernando, donde residí antaño. Me di cuenta de la importancia de los retos forestales y ambientales del futuro y por ello recordé que el paisaje forestal es un cúmulo de historias en el triángulo: Ecología, Sociedad y Economía.