Mientras el caso Reparos se les complica a los denunciantes por la acusación de Javier Abreu de que fue amenazado por ellos para que “se portara bien”, los denunciantes del caso Grúas –los mismos del caso Reparos– siguen buscando sacar lasca a un asunto que parece más bien agotado, tirando de titulares a ver si consiguen con ellos lo que no lograron en los tribunales. El último titular corresponde a una información publicada ayer en Canarias Ahora, atribuyendo a Fernando Clavijo el endoso a los vecinos de La Laguna de las costas del caso archivado por el Supremo. Se trata sin duda de una curiosa aproximación a lo realmente ocurrido, que es que el Ayuntamiento –donde gobiernan hoy los concejales Santiago Pérez y Rubén Ascanio, los mismos que presentaron en su día la fracasada denuncia contra Clavijo– ha pagado contra el criterio de Ascanio y Pérez la minuta del abogado que defendió al ex presidente. Efectivamente, así ha ocurrido, tras dos informes, elaborado uno por los servicios jurídicos y otro por el área de Presidencia (la Alcaldía).

El asunto es que tras la presentación periodística de ayer, el ex alcalde José Alberto Díaz, hizo llegar a su sucesor, Luis Yeray Gutiérrez, la petición de que los gastos ocasionados por el abogado que defendió a Fernando Clavijo hasta el archivo de la causa, sean abonados directamente por los concejales que protagonizaron la denuncia. Esa petición de Díaz no es nueva: cuando fue archivada la causa por el Supremo, Díaz ya pidió que fueran Pérez y Ascanio los que se rascaran el bolsillo. Y ayer volvió a la carga con una carta remitida al alcalde en la que asegura que “no son los laguneros y las laguneras sino los que perdieron la causa, es decir, los denunciantes” quienes deben pagar la minuta de Choclán, el abogado que defendió a Clavijo, un letrado bastante caro, según dicen.

El ex alcalde Díaz se suma con su petición a los argumentos del redactor de la información: no es de recibo que la minuta del abogado de Clavijo se pague con los impuestos de los vecinos de La Laguna. Quienes deben pagarla son Pérez y Ascanio, porque fueron ellos los que iniciaron y perdieron un caso cuyo objetivo era perjudicar a Coalición Canaria e impedir que Clavijo pudiera optar a la Presidencia.

Es poco probable que el Ayuntamiento asuma la petición de Díaz: la doctrina jurídica que establece que los gastos de defensa de un político que no resulte condenado corresponde a la corporación está perfectamente establecida por el propio Supremo, y el hecho es que Choclán ya cobró hace tiempo su minuta con cargo al Ayuntamiento. Pero la historia detrás de este nuevo culebrón lagunero –un divertimento en medio de la aparatosa rumorología del caso Laycas– es muy sencilla: parece que el actual alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, impulsó el pago, intentando hacer el menor ruido posible para evitar enfadar a Santiago Pérez, que es muy sensible con todo lo que tiene que ver con su némesis Clavijo. Pero era inevitable que Pérez se acabara enterando, montara en cólera y acudiera con la minuta de Choclán al digital que ha sido más beligerante con el ‘caso Grúas’. Ahora es el ex alcalde Díaz el que hace suyo el argumento de que los impuestos no están para esto. ¡¡¡Que paguen Pérez y Ascanio!!!, pide Díaz. Aunque mucho me temo que tendrá que esperar sentado… Así se entretienen en la antigua capital de Canarias.