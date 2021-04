Cuando tienes tiempo, no del que pasa porque lo nuestro es pasar, sino del otro, del que se rellena aunque sea de nada -si ese nada es el deseo-, te da por saltar hacia los años felices de la infancia. Un viaje descendente en tobogán. La historia interminable. Nosotros le decíamos “resbalizo” a aquella rampa con forma de cruz que había junto a la bodega de Manolo y que resultó ser una canalización de cemento para evitar que el agua se estancara o se filtrara hacia el interior de las cuevas.

Y en ese viaje a ninguna parte y a todas para matar el tiempo -qué enorme necesidad tenemos de matar ese tiempo insano del teletrabajo- me centro en aquellas “solanas a la sombra” de madres y abuelas que sentadas en su silla delante de su casa en el pueblo, mientras cosían, lo sabían todo sin necesidad de redes sociales. Sabían quién estaba enfermo, quién se iba a casar, quién se acuesta con quién… Pura vida real, no fotos ficticias de Instagram. Y encima las señoras disfrutando del momento y de la charla con sus vecinos de siempre que se paraban a conversar -qué enorme necesidad tenemos de pararnos a conversar, de recuperar la charla por la charla-.

Ahora que estamos fatigados y pandémicos, cada vez saltan más las alarmas. Los filósofos actuales creen que el virus ha venido a subrayar los males de una sociedad que ya estaba enferma. Dicen que el teletrabajo, que se ha multiplicado con el confinamiento, cansa más que el trabajo en la oficina. El teletrabajo causa tanta fatiga porque carece de rituales y de horarios fijos. “La distancia social destruye lo social”, dice el filósofo de moda Byung-Chul Han. Es obvio. El ser humano necesita contacto con tacto. Todavía no somos del todo capaces de reproducirnos a distancia. Las mascarillas han borrado mucho más que nuestras sonrisas. Han eliminado una forma de vivir. Las videoconferencias acercan, pero de una manera muy poco humana. Les faltan demasiados sentidos (el olfato, el gusto…). Las redes sociales potencian un narcisismo vacuo y estéril.

Creen nuestros pensadores que la pandemia nos debe hacer girar hacia la vida. Recuperar los rituales. Cultivar nuestro jardín, sea cual sea la pasión por la que optemos, elegir lo que nos estremece. Ir en su busca. No caer en el juego de los espejos superpuestos de las pantallas. La experiencia se nutre de realidad, no de horas y horas de trabajo o de ocio ante un monitor. Las terminales nos harán enfermos terminales. La depresión será la siguiente pandemia, si no recuperamos lo local, la comunidad, la cercanía.

El que se aísla se está encarcelando. El virus ha golpeado más allá del sistema respiratorio. El confinamiento nos hace dormir mal. Genera irritación y nos pone a un paso de la desesperación. Podemos actuar. Buscar en la medida de lo posible interacciones sanas. O la condena será hundirnos en el pozo de un confinamiento digital, en la que hasta los miembros de un hogar convierten de forma voluntaria una casa en una cárcel, donde las habitaciones (cada uno con su pantalla) son estancas. Son celdas. Estamos más comunicados e incomunicados que nunca. Y para la depresión no hay vacuna. Se hace imprescindible girar hacia la vida. ¿No le parece?

