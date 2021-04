Durante el presente curso escolar, se ha iniciado una estrecha vía de colaboración entre el CIFP La Laguna de Tenerife y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En concreto, esta colaboración parte del grupo de 1º A de la materia de Teoría educativa y centros de educación infantil, impartida por el profesor Miguel Betancor, del Departamento de Educación, del Grado de Educación Infantil y de la profesora Cristina Sánchez, del Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil y coordinadora del Proyecto de Innovación ‘Multisensory: jugando con los sentidos’, del CIFP La Laguna.

Partimos de la idea de que la psicomotricidad en la etapa de 0 a 6 años resulta fundamental para el adecuado desarrollo integral de niños y niñas y que a través de los sentidos el/a niño/a conoce, experimenta e interioriza el mundo que le rodea. Los efectos en utilizar este tipo de aulas son indiscutibles, y entre ellos podemos destacar los avances en la atención y en el lenguaje, el tono muscular y la postura, se observa además un considerable aumento de la curiosidad, una mejora de las situaciones sociofamiliares, puesto que muchas sesiones pueden programarse a nivel familiar, así como un aumento de la seguridad emocional de los niños y niñas, entre otros muchos aspectos. En definitiva se trata de encontrar espacios de observación donde aplicar estímulos adaptados y controlarlos, atendiendo a las necesidades de los niños y niñas, y de cada etapa evolutiva.

Es por ello, por lo que a través de este proyecto de innovación, financiado mediante la Convocatoria de Proyectos y Talleres de innovación para el curso escolar 20-21, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, hemos podido crear un Aula de psicomotricidad multisensorial, que no solo responde al objetivo de favorecer la innovación en la formación profesional, sino que además permitirá al alumnado de forma mucho más concreta diseñar, programar, implementar y evaluar sesiones de psicomotricidad multisensoriales.

Esta idea ha sido la base de la colaboración ya que el alumnado de la ULPGC ha podido conocer el proyecto de primera mano, y ha contribuido de manera significativa al mismo, aportando Fichas de sesiones de psicomotricidad multisensorial elaboradas por ellos/as mismos/as. Entre ellas, destacamos la sesión ‘Relajación, masaje y espejito’ donde se trabajaría la coordinación motriz, la lateralidad e igualmente la motricidad fina y el control postural, y otros fichas como ‘Escape room sensorial’, ‘En busca de la pelota perdida’, ‘El carrito de la compra’, ‘La piscina de emociones’, ‘El poder del tacto’, ‘Los semáforos y nuestro cuerpo’, ‘Gincana sensorial’, ‘Acercándonos a los animales’, etc.

Todo ello, ha sido posible, gracias a conexiones virtuales, que hemos ido estableciendo durante estos meses, y que de no ser por la situación sanitaria actual, probablemente no se hubieran producido con la misma celeridad y naturalidad, con la que las hemos realizado. La conexión y colaboración surgida entre ambas instituciones ha sido excelente desde el primer momento, realizádonse una visita al Aula Multisensory de forma presencial, por parte del profesor Miguel Betancor, donde tuvimos la oporunidad de valorar y crear expectativas conjuntas de cara al futuro del propio aula. Se analizaron distintas herramientas de diversa índole como el uso de pelotas iluminadas, tubos de burbuja, herramientas touch, pelotas, etc. Pero sobre todo poder enriquecer el desarrollo del proyecto con diversas propuestas. La educación fuera del contexto social y sin contar con los futuros profesionales supondría una debilidad para mejorar el proceso educativo.

Es importante que tanto la Universidad como la Formación Profesional vayan de la mano, puesto que ambas entidades persiguen el mismo objetivo de mejorar la formación del alumnado, e incrementar la empleabilidad de la población canaria mediante la actualización permanente de las competencias y habilidades personales, sociales y profesionales, tal y como recoge el Objetivo Estratégico del Plan Canario de Formación Profesional.

Asimismo, tanto desde los Ciclos Formativos de Educación Infantil como desde el Grado de Educación Infantil, pretendemos que el alumnado conozca recursos innovadores, que se ajusten a las demandas y necesidades del sector y que mejoren su cualificación profesional.

Uno de los objetivos que perseguía desde su inicio, este Proyecto de Innovación, se centraba en ampliar relaciones con entidades vinculadas a la educación infantil, persiguiendo que la formación profesional no quedara a la espalda del sector en el que, en muy poco tiempo, trabajará nuestro alumnado. De la misma forma, el alumnado de la Universidad, puede conocer recursos y talleres vinculados al ámbito profesional, dotados con materiales específicos de la educación infantil. Por este motivo, no debemos olvidar que a través de este recurso y gracias también a la colaboración surgida entre ambas instituciones, van a poder beneficiarse del mismo, tanto el resto de centros de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, como las empresas de la zona que forman a nuestro alumnado en la modalidad dual del Ciclo Formativo de Educación Infantil, así como otras empresas e instituciones que tengan entre sus objetivos la mejora de la educación infantil.

Sin duda, tanto desde la ULPGC como desde el CIFP La Laguna, valoramos de forma muy satisfactoria la colaboración surgida, así como el impacto que ha tenido en el alumnado el trabajo desarrollado, con la idea clara, no solo de mantener estos espacios de encuentro, sino de crear y ampliar otros muchos, con la firme convicción de que con ello, contribuímos a mejorar la formación de nuestro alumnado.