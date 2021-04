Borges dijo de uno de sus antepasados, Juan Crisóstomo Lanifur, que “le tocaron, como todos los hombres, malos tiempos en los que vivir”. Por supuesto que siempre hay optimistas. Generalmente basan su esperanza o su bienestar en las virtudes comparativas. Son ese tipo de gente que te cuenta que esta pandemia es una chiquillería comparada con la gripe española de 1918, y si le pones alguna pega, te cita a la peste negra del siglo XIV. Existe una curiosa variante: esta crisis aterradora no lo es tanto gracias a que gobernamos nosotros. ¿Y por qué? Lo más simpático es que suelen citar los ERTE –una pieza de una reforma laboral conservadora que se les antojaba monstruosa– y los fondos europeos extraordinarios –que no son precisamente ni una ocurrencia ni una conquista de la izquierda continental–. Cabe suponer que es por eso por lo que Yolanda Díaz resulta “la mejor ministra de Trabajo que ha tenido jamás España”, por más que no lleve sino poco más de un año en el cargo: guanajadas indignas de personas adultas y que se deben soportar a diario.

El cansancio. El cansancio explica casi todo. Conozco gente que el año pasado se rompía las manos aplaudiendo al personal sanitario desde sus balcones y que han sido pilladas en la penúltima fiesta clandestina en cualquiera de los cuatro puntos cardinales de las islas. Enmascarillados desde el primer minuto que ahora te vez fumando en una esquina poco transitada. Adolescentes que se reúnen en playas como Valleseco o Las Gaviotas y que a los pocos minutos ya se han olvidado de las pandemias y beben las garimbas a morro y se pasan la cachimba amistosamente. Prosas poéticas y spots publicitarios –si es que ya no son lo mismo– sobre lo poco que falta para que todo esto se supere definitivamente y adiós para siempre, coronavirus, y menudos fiestorros y comilonas y pedos indescriptibles, y un largo etcétera de frustraciones pandémicas. Si ahora estamos tan cansados no sé lo que ocurrirá cuando debamos enfrentarnos a la verdad descarnada: una vez eliminada, o mejor, controlada eficazmente la pandemia, la situación económica y social no mejorará rápidamente para todos, y las posibilidades de que simplemente pasemos a otra etapa de la crisis, y no a un periodo de prosperidad sostenido y generalizado, son muy elevadas, espacialmente en economías de servicios como la canaria.

Hace casi un año el presidente Pedro Sánchez empleó una expresión que apenas se utilizó unos meses: nueva normalidad. Se abandonó rápidamente por el ivanredondismo porque, bajo su apariencia esperanzadora desprende un tufillo intranquilizador, incómodo, distópico. Pero apuntaba con cierta honestidad, impropia de su creador, a lo que nos tocará en un futuro inmediato. Porque las dos próximas generaciones están abocadas al sacrificio y a vivir peor que sus padres y sus abuelos. A vivir en un país más pobre, no más rico. A luchar por el mantenimiento de los sistemas públicos de sanidad y educación y por una renta universal de supervivencia. A trabajar más y viajar menos. A servir de gozne –si las cosas no se han catastróficamente mal– entre la vieja economía de servicios, turismo y cemento a nuevas estructuras y prioridades productivas y redistributivas, y el proceso de transformación no durará menos de veinte o treinta años. A una imprescindible reforma administrativa y a otra reforma, no menos perentoria, del sistema de pensiones públicas. La crisis destructiva debe convertirse en crisis constructiva, y eso es lo preocupante: si nos agotamos por llevar mascarilla durante un año, ¿quién va a aguantar un cuarto de siglo para poder sobrevivir como sociedad democrática?