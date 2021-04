Los saludados

Son las nueve de la noche cuando llama a mi puerta un vecino mayor. Me pide que le ayude a abrir una lata de sardinas. Lo invito a pasar y nos instalamos en la cocina, de uno de cuyos cajones extraigo el viejo Explorador que tantos servicios me ha prestado. Llevo abriendo latas con él desde hace veinte o treinta años y todavía las muerde con idéntica furia a la de entonces. La verdad es que no tiene otro mérito que el de obedecer a la Ley de la Palanca.

-El día en el que la Ley de la Palanca no funcione, nos venimos abajo le digo al anciano.

-Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo -recita él.

Cuando le devuelvo la lata, dice, para agradecérmelo, que coja la mitad de las sardinas. No necesito esas sardinas para nada, pero decido aceptarlas por cortesía. No obstante, antes de introducir el tenedor entre los cuerpos sin cabeza, le pregunto:

-¿Y si nos las comemos aquí, en mi cocina, con una copa de vino?

El viejo acepta, lo que influye muy positivamente en mi estado de ánimo. Me encuentro solo en casa, porque mi mujer está de viaje, y estaba a punto de encender la tele por pura desesperación.

-Estaba a punto de encender la tele por pura desesperación -le digo mientras corto unos pedazos de pan y busco una botella que abrí a la hora de comer

-Yo la he dejado encendida porque ya estaba desesperado -dice él.

Le pregunto si le han puesto la vacuna o le han llamado al menos para ponérsela y dice que quizá.

-¿Cómo que quizá? -insisto.

-Quiero decir que quizá sí y que quizá no. No están muy claros los patrones por los que te llaman o te dejan de llamar.

Coloco los platos, los cubiertos y parto unas rodajas de pepino para acompañar a las sardinas, que comemos en silencio, mirándonos de vez en cuando con gesto de felicidad. Cuando las terminamos, le pregunto si le apetecería quedarse conmigo un rato para ver la tele y dice que sí.

Miradnos, en el sofá, tan contentos, parecemos un matrimonio.

Mi hija me preguntó una vez: “Papá, ¿qué estabas haciendo cuando cayó el Muro de Berlín?”. “La portada del periódico”, contesté. En ese momento me di cuenta de que hay veces en que la historia te pilla con las manos metidas de lleno en ella y luego te queda un perdurable recuerdo y tienes una amena anécdota que contar a los amigos en las sobremesas.

Quizás un día alguien con la misma mirada de mi niña me pregunte “¿qué hiciste durante aquel tiempo de pandemia?” y tal vez me vea obligado a contestar: “esperar”, y un halo de vergüenza se me pose en ese verbo transitivo que no transita hacia ninguna parte.

Llegará un día en que echaremos de menos todo este tiempo perdido que hemos dejado que nos abarrotaran de normas, medidas cautelares, distancias y olvidos.

Es mucho, muchísimo lo perdido. Las burbujas en las que nos hemos sumergido en este tiempo han reducido nuestra vida a una mínima expresión, en muchos casos a un mero ir y venir de uno mismo a uno mismo, apenas relacionándonos con un pequeño grupo de personas y haciendo desaparecer al resto.

Josep Pla decía que había “amigos, conocidos y saludados”, y mientras espero, como usted, a que todo esto pase, a que las vacunas sean efectivas y la vida regrese, intento imaginar qué habrá sido de mis saludados, de esa gente que una vez fue parte de mi vida, que no estaba demasiado cercana pero con la que coincidía de vez en cuando y cruzábamos un saludo, una palabra, una sonrisa afectuosa, y de la que hace más de un año que no tengo ninguna noticia. Hablo de toda esa gente que vivía en el ancho círculo de las personas amigables, que de pronto desaparecieron y que no sabes dónde han ido a parar, prójimos de los que nunca tuviste el teléfono pero que te cruzabas a diario en el gimnasio, en el bar, en la parada del autobús, y que ahora te das cuenta de que eran muy importantes porque hacían los coros en tu vida, llenaban el entorno, construían el decorado.

¿Dónde ha estado esa gente mientras teníamos miedo, mientras trabajábamos a solas, confinados en nuestras casas, mientras implosionaba toda nuestra vida? Pues pasando exactamente por lo mismo y en las mismas condiciones.

Decía el casi olvidado poeta Pedro Garfias que “la soledad que uno busca/ no se llama soledad./ Soledad es el vacío/ que a uno le hacen los demás”, pero a lo que se refiere el poeta es, más bien, al abandono, y esto que nos ha pasado, que nos está pasando, es otra cosa. El poema de Garfias tendría que cambiar una preposición, y entonces la soledad, esta soledad pandémica, sería “el vacío que en uno hacen los demás”. El vacío que dejan todos esos saludados cuyos nombres nunca supiste y que ahora echas tanto de menos.