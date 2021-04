El dos de mayo de 1808, los dos alcaldes de Móstoles, Andrés Torrejón y Simón Hernández, estamparon su firma en lo que se ha terminado conociendo como el Bando de Independencia. Un documento en el que llamaban al socorro del pueblo de Madrid, levantado en armas contra los invasores franceses. Fue el primer acto de una guerra civil que andado el tiempo terminó denominándose “de la Independencia”. Pero ni los franceses del general Murat eran exactamente invasores, ni ese pésimo rey que fue Fernando VII estaba secuestrado en Bayona, ni nada era exactamente lo que parecía. Nada excepto el humo de la pólvora y la huella de los disparos que aún se pueden ver en la puerta de Alcalá.

Once alcaldes rebeldes están escribiendo su propio bando de rebeldía ante el Gobierno de España que quiere capitalizar el protagonismo de los fondos de ayuda europeos. Son los regidores de Madrid, Zaragoza, Valencia, Granada, Reus, Gerona, Lérida, Torrelavega, Pamplona, Cádiz y Santa Cruz de Tenerife. Todos ellos –y otros 20 alcaldes más– suscribieron un acuerdo en el que exigen gestionar el 14% de los fondos europeos no condicionados que recibirá España. Pedro Sánchez tiene previsto darles 1.483 millones y ellos quieren 20.000. Una pequeña diferencia.

España, al contrario que otros países europeos, no ha destinado apenas recursos directos a las corporaciones locales. Tampoco a las pequeñas empresas y a los autónomos. Alemania habrá gastado, a finales de este año, casi 50 mil millones en ayudas a sus autonomías y ayuntamientos. Francia se gastará alrededor de 25 mil millones, además de otras líneas de actuación. Incluso Italia se gastará en sus corporaciones locales, en tres años, más de 22 mil millones.

A los municipios se les está desplomando la recaudación, pero no dejan de aumentarles los problemas: la primera puerta que buscan los vecinos que padecen dificultades económicas es la de su ayuntamiento. Los transportes urbanos, afectados por la pandemia, han entrado en barrena. Y la restauración y el comercio agonizan como un pescado fuera del agua desde hace ya demasiados meses. Que alcaldes de diferentes ideologías hayan lanzado un grito de alarma es de lo más lógico. Los primeros que notan que el tren va a descarrilar son los que van delante, en la locomotora. Acabarán sumándose muchos más a ese pronunciamiento, porque la situación no va a mejorar, sino todo lo contrario.

Una parte fundamental de los miles de millones que van a llegar de Europa tendría que llegar hasta la última familia que lo necesite en el último de los más de ocho mil ayuntamientos de este país. Porque son los municipios los que conocen qué vecinos se encuentran en dificultad extrema. Y son ellos quienes mejor pueden lo pueden gestionar.

Pero el Gobierno central no soltará el hueso del centralismo. Los millones se darán casi a dedo desde La Moncloa, que solo contentará a las autonomías. Los alcaldes, esta vez, no ganarán la guerra. Las muescas de las balas de la pobreza no se quedarán ahora en las venerables piedras, sino en las víctimas. Pobres, pero digitalizadas y ecológicas.

Ya es conocido que los dos primeros proyectos para esa lluvia de millones que van a venir a Canarias de fondos europeos son dos edificios, de 30 millones de euros –que es mucha tela en hormigón– cada uno, en donde se pretenden instalar los servicios y equipos de emergencias del Gobierno de Canarias. Los 60 millones de inversión –equipamiento aparte– en una Comunidad donde la licitación de obra pública ha caído casi el 95% serían una buena noticia, si no fuera porque uno no se explica cómo se pone el burro delante, para que no se espante. ¿No deberían intentar, primero, que los millones lleguen al sector de las pymes y autónomos de las islas que son los que se están muriendo? Los proyectos para realizar los dos edificios ya se están encargando, con lo que es de suponer que los dos solares para realizarlos ya están elegidos. Las primeras informaciones aseguran que son de propiedad pública. Menos mal. Porque con esto de la transición digital y el decreto del que se ha dotado el Gobierno canario, si fueran de propiedad privada habrían sido elegidos “digitalmente” –o sea, a dedo– por quienes van a gestionar los fondos provenientes de Europa. Y con 60 millones por banda y a toda vela, el bajel se llamaría “Escándalo”. Pero que no cunda el pánico: el suelo, aseguran, será de propiedad pública. Así que el barco solo se llamará “La primera pasta, para nosotros”.