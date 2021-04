Este artículo es continuación de uno anterior titulado 24B publicado en este mismo periódico (https://www.eldia.es/opinion/2021/03/22/24b-43707508.html), y cuyo contenido intenta ser un sencillo homenaje a cuantas personas padecen y sufren este flagelo universal que se denomina cáncer — de hecho, constituye una de las principales causas de morbi-mortalidad en el mundo—, y aunque es cierto que existen infinidad de personas que tienen la «suerte» de curarse —bien porque se lo diagnostiquen a tiempo, bien porque le operen y radiquen el tumor, bien porque las terapias que siga surtan el efecto deseado—, existen otras que no tienen ese «feliz desenlace» y acaban sucumbiendo ante una enfermedad que, si se lo propone, y suele empeñarse en ello, puede ser muy cruel.

Es un error hablar de guerra cuando se menciona al cáncer, porque no sería justo tachar de héroes a quienes lo vencen, en contraposición de quienes caen abatidos dejándose la vida por el camino, por una enfermedad contra la que no poseen el control ni las herramientas necesarias para hacerle frente. De hecho, los médicos —en especial los oncólogos que en general no están preparados para el fracaso—, cuando hablan del cáncer con sus pacientes le llaman «la enfermedad»; suponemos que para evitar las connotaciones negativas que lleva asociado dicho término; como si ese hecho le restara un ápice al miedo, a la desesperanza, a la ira o a la incertidumbre que aflige, como puñales, al paciente.

Es difícil sobreponerse cuando sin esperarlo te diagnostican de golpe un carcinoma microcítico pulmonar diseminado a partir de un síndrome de vena de cava superior (SVCS). Los términos en sí mismo asustan a cualquiera y, sin ser un experto en la materia, solo cabe pensar que la cosa no pinta bien. Ante tal noticia, y teniendo en cuenta que hay que respetar siempre el derecho del enfermo en su elección de cómo quiere afrontar su inmediato futuro; a la persona solo le caben dos opciones: asumir que todo está perdido y que lo que le quede de vida lo prefiere pasar tranquilamente —esto en sí es un eufemismo—, rodeado de su familia; o, por el contrario, intentar gestionar lo mejor posible las emociones y los pensamientos que lleva asociado los problemas que acarrea —tanto a nivel individual como familiar—,el someterse al proceso de quimio-inmunoterapia y de radioterapia que reciba. Ya que no le queda otra que asumir con responsabilidad, fortaleza y decisión, sus perturbadoras consecuencias: depresión, caída del cabello, vómitos, cuadro confusional, astenia, mucositis oral, estreñimiento y/o diarreas, alteración del sueño, escalofríos, neutropenia y dolor, mucho dolor, entre otros efectos secundarios.

Si se opta por la segunda opción, y aferrándose con todas sus fuerzas a la esperanza de robarle tiempo al tiempo, ansía que cuanto antes comiencen los tratamientos; y como vislumbra lo que le espera —en la mayoría de los casos buscan información donde pueden y suelen contactar con organizaciones contra el cáncer—, sabe que tiene que ser fuerte, confiar en Dios si es creyente, y aparentar tranquilidad para proteger de alguna manera a sus seres queridos. Familiares que, a su vez, intentan no mostrarse angustiados ante el ser querido; que bastante tiene con su temor y preocupación; con sus preguntas sin respuesta, con su autoculpa y flagelo, con su infortunio e incapacidad para afrontar una vida normal.

Y, casi sin darse cuenta, comienza la rutina maldita del ciclo hospitalario: analíticas —previa intervención para colocarle un reservorio—, citas y pruebas médicas, hospital de día, casa, urgencias, hospitalización; más analíticas, más citas y más pruebas médicas, hospital de día, casa, otra vez urgencias y hospitalización….; y para poder dormir y/o atenuar un poco el dolor, y ser más llevadera la enfermedad, se tienen que aferrar a los fármacos: Pantoprazol, zolpiden, venlafaxina, dexametasona, oxicodona, morfina e incluso fentanilo; acabando casi siempre por ser intervenidos en la Unidad del Dolor. Al final, más temprano que tarde, termina percibiendo cómo el cáncer le impone, tanto a él como a quienes le asisten —que terminan sufriendo el síndrome del cuidador—, una nueva forma de vida. Y eso es así porque «la enfermedad» altera por completo la cotidianidad, trastornándola, dominándola a su antojo; cambiando el orden de prioridades, mientras deteriora la imagen física y síquica del enfermo, hiriéndolo injusta y dolorosamente; sintiéndose deshumanizado ante tanta medicina y tecnología que a veces olvida el viejo aforismo hipocrático: «curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre»

Y, llegados a este punto, donde las probabilidades de curación se esfuman impuestas por una realidad perceptible y cruel, y a los años de vida le suceden meses; llega el momento de rogar a Dios. El caso es que las plegarias son complicadas de practicar porque a veces se confunden con la esperanza; y, entre el milagro de la curación y la súplica de que es mejor no seguir viendo sufrir al ser que más se ama; uno, pobre mortal, casi siempre está en desventaja. Y el Señor, en este caso, optó por el segundo ruego. El, sabrá. Y la horquilla de entre 1 y 5 años máximos de vida se convirtió en 8 meses. Pero aunque uno se cabree y se aflija —considero que con todo el derecho cristiano, o no, del mundo—, los designios del Señor son inescrutables.

Al final, cuando se ama realmente a una persona, su recuerdo permanece siempre en nuestro corazón. Y tan sólo hay que dar gracias a Dios por habernos regalado su presencia.

