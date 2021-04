Para los que se reían del principio marxista de la segunda parte contratante de la primera parte contratante, aquí tienen ahora la realidad, para darles en los besos y quitarles la carcajada. La vida imita a los hermanos Marx. El Ministerio de Sanidad de España ha decidido crear un comité —o sea, otro— para estudiar la manera legal de no cumplir una norma que ha elaborado el propio Ministerio de Sanidad: lo de las mascarillas en espacios abiertos. ¿No hubiera sido más fácil no hacer una norma tan estúpida que no está dispuesta a cumplirla ni el que la inventó? Que aprendan de Canarias, que sin comité ni leches, ya decidió esta semana santa que no estaba el horno para bollos. Y que no iban a cabrear a la gente exigiéndoles una chorrada.

Pero no es lo único surrealista que está pasando en este hacendoso país cuyo sector público, en manos de unos incompetentes muy poco profesionales, debe ya un billón trescientos cuarenta mil millones de euros. Una deuda estratosférica del 120% del PIB que no se veía desde el final de esa guerra en la que los españoles, como fichas rojas y azules de un siniestro parchís, se dedicaron a matarse unos a otros.

Hace poco, el Gobierno de estas ínsulas baratarias decidió repartir 84 millones de euros entre la clase empresarial menesterosa. La que no vuela, ni tiene grandes barcos, ni gana dinero con animales encerrados, ni acumula hoteles de gran lujo en los que no entra un inmigrante ni por casualidad. O sea, ese poco dinero se repartió en las islas entre los “peladitos”. Y para conseguir que les llegara antes de que se produzca la extinción de la especie humana, el presidente de Canarias, Angel Víctor Torres, decidió encomendarle la tarea a las Cámaras de Comercio.

¿Una poderosa y gigantesca organización que tiene más de 70.000 empleados públicos firmó un acuerdo con unas modestas instituciones empresariales para que les hiciera un trabajo que ello no pueden hacer en tiempo? Pues sí. Y las Cámaras lo han hecho contratando a poco más de 100 empleados. ¿Quién dijo que el surrealismo había muerto?. Ahí está el camino de baldosas amarillas que lleva hasta el final del arco iris de lo increíble. El atajo neoliberal necesario. Ese que Román Rodríguez, que va con prisa, ha cogido porque necesita acortar los tiempos.

Ya se sabe que los malditos capitalistas se pasan la vida externalizando servicios para debilitar al sector público. Operando en clínicas privadas, en vez de en los hospitales públicos. Qué asquito. Que ya se sabe que en las clínicas privadas solo se ingresan o se operan los ministros, ministras y ministres y los periodistas de cámara progres, cuando le ven las orejitas al conejo del miedo. Los de la derechona siempre, porque tienen posibles.

Pero la izquierda verdadera, la que besa de verdad, no tiene complejos. Y cuando lo necesita toma atajos para salvar a la humanidad. Por eso, el Gobierno canario, aunque es de natural izquierda Pantera Rosa, ha aprobado un decreto ley para “la tramitación urgente y preferente de los expedientes, con la reducción a la mitad de los plazos de emisión de los informes y dictámenes previstos; simplificación de la gestión de subvenciones; creación de unidades administrativas provisionales con refuerzos de personal y constitución de órganos de gobernanza para la tramitación de esos fondos”. O sea, que se va a pasar un buen manojo de normas y procedimientos por el arco del triunfo ¿Y todo eso por qué? Pues porque necesita “una gestión más ágil y eficiente”. Traducción: o se gasta el dinero que viene o tendrán que devolverlo, lo que sería un ridículo colosal.

Oye, paisa, ¿y no se podría aprobar otro decreto para conseguir una gestión “ágil y eficiente” en todo lo demás que no sea manejar esa pasta de Europa? O sea, en todo lo que tiene que ver con solucionar los asuntos cotidianos de los sufridos aborígenes canarios.

Me huele que no. La autopista de alta velocidad hacia el final del arco iris será solo para repartir el gran tocho de millones, compañeros del metal. El dinero, cuando es muchísimo, es el mejor lubricante político. Hay que ver los milagros que consigue la pasta cuando hay gente muy importante esperando por ella.