Vaya por delante una afirmación: vacunarse tiene menos riesgos que no vacunarse. Pero si te tienes que vacunar, deberías hacerlo con un producto seguro y fiable. ¿Y por qué vamos a desconfiar de Astrazeneca?

El Ministerio de Sanidad español ha decidido eliminar el límite de edad para administrar la vacuna de Astrazeneca a las personas incluidas en los grupos esenciales y permitirá aplicarla a mayores de 65 años. La decisión se ha tomado en una reunión de la comisión de Sanidad Pública celebrada el pasado martes. Esa vacuna estuvo limitada anteriormente en España a personas menores de 55 años. Posteriormente, se amplió el grupo de edad hasta los 65. Y la Organización Mundial de la Salud recomendó utilizarla para todos los grupos de población. Todos estos vaivenes ayudan muy poco a que uno se tranquilice con esa marca.

España, como ya se sabe, es un país mucho más sensato, prudente y fiable que Alemania. ¿O era justo al revés? ¿No eran los alemanes unos ciudadanos austeros, rigurosos y serios en comparación con la dicharachera manera de ser de los mediterráneos? Pues apunten. Tres estados federados alemanes, Berlín, Brandenburgo y Renania del Norte-Westfalia, el más populoso de Alemania, con 18 millones de habitantes, y la ciudad de Múnich, en Baviera, han anunciado también esta pasada semana que paralizan la vacunación de menores de 60 años con el preparado de Astrazeneca. Autoridades civiles de estas zonas han decidido que no se va a pinchar una sola dosis más de esta marca de vacuna tras conocerse que en el país se han registrado 31 casos de trombosis de los cuales nueve acabaron con el fallecimiento de personas que habían sido inoculadas con AstraZeneca.

La canciller alemana, Angela Merkel, y el ministro de Sanidad, Jens Spahn, junto a los responsables sanitarios de los 16 estados federados, celebraron una reunión de crisis para debatir sobre la suspensión de esta vacuna, como “medida de precaución” en tanto se analiza la situación con los expertos del Instituto Paul Ehrlich, el centro de referencia para vacunaciones en Alemania. Los casos detectados —31– pertenecen a un tipo muy raro de trombosis, la trombosis de senos venosos, nueve de los cuales resultaron mortales. Y los afectados habían recibido la vacuna de Astrazeneca. En 19 de los casos se detectó también deficiencia de plaquetas en la sangre (trombocitopenia). Los efectos adversos se produjeron entre cuatro y 16 días después de la vacunación, sobre todo en personas menores de 60 años.

Tanto la Agencia Europea del Medicamento europea como la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantienen que la vacuna de Astrazeneca presenta más beneficios que riesgos. Se habla de una “campaña mediática” contra el laboratorio que tiene la vacuna más barata por parte de los otros laboratorios cuyas marcas son considerablemente más caras.

¿Estamos ante una campaña “fake” o ante dudas razonables sobre un producto? Es imposible saberlo. Hay que confiar en las autoridades sanitarias, pero es inevitable plantearse que las prisas son muy malas consejeras. Y que en esta batalla agónica contra el virus hemos acortado plazos y seguridades.

El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han acordado crear una mesa técnica para “interpretar” la ley que endurece el uso de mascarillas, publicada el martes en el Boletín Oficial del Estado. Una norma que ha sido recibida con una salva de descalificaciones porque es obsoleta, irrealizable, exagerada y, para muchos, absolutamente innecesaria. Y que obliga a llevar mascarillas incluso en la playa. Canarias ya ha anunciado que, aprovechando un resquicio legal, se la va a pasar por el arco del triunfo. Entre otras cosas porque en alguna de nuestras playas las mascarillas tendrían que ir clavadas con chinchetas para que no se las llevara el huracán. Como estamos en España, en vez de hacer normas racionales y sencillas, se elaboran disparates y luego se piensa cómo incumplirlos. “La mascarilla es de uso obligatorio, pero tenemos que estudiar si la ley nos deja margen de actuación” dijo la ministra canaria de Sanidad, Carolina Darias. Fue precisamente una enmienda de su partido, el PSOE, en el Senado, la que impuso el uso de la mascarilla en todo momento en los espacios públicos, tanto cerrados como abiertos. Tranquila, ministra. En su comunidad, o sea en ésta, ya hemos decidido que va a ser que no. Que no se exigirá algo que no se va a cumplir. Porque es malo acostumbrar a la gente a desobedecer instrucciones que en otros casos salvan vidas. Las reglas deben ser claras, sencillas de entender y pocas. Y lo que se está haciendo es todo lo contrario.