Esta semana celebramos el día mundial del agua, y como casi todo lo que hacemos en el mundo que nos toca vivir, hacemos un ritual, comentamos en los medios de comunicación, damos charlas en los colegios, que el agua es un bien escaso, que hemos de abrir el grifo con más cuidado, y, de manera tangencial, hablamos del cambio climático, de la huella de carbono, y hasta el próximo ritual.

Yo tengo la oportunidad de escribir estas líneas, gracias a la ocasión que me da El Día, cosa que he de agradecer, soy muy afortunado, pues me han dejado trillar en esta era algo más de 40 años. Mil gracias responsables de El Día.

Día Mundial del Agua

En una sociedad en la que los niños hablan de los dinosaurios, de diferencias marcadas entre los mismos, alimentos, costumbres, hábitos, localización, y detalles de la vida de estos ¿hace 70 millones de años?. Y eso me lo dice Daniel, con 7 años, y escribe los nombres de hasta siete, y quiere explicarme cómo vivían. Yo lo interrumpo para hablarle de aquí y de ahora, y me doy cuenta de lo mal que hacemos las cosas, ya que los profesores hemos maleducado a los alumnos, confundiendo progreso con derroche. Hablamos de cambio climático, de una sociedad sostenible, mientras vemos con naturalidad que la red urbana de nuestros pueblos pierda en muchos municipios de Canarias más del 50% del agua, que en el caso de Lanzarote la desalamos con petróleo. Hace poco, en un trabajo que se pidió sobre el agua en España, me dio vergüenza poner sobre el papel tales datos.

Pero el tema es todavía peor, aquí y ahora, votamos en muchos casos por razones alejadas de lo que todos defendemos en el blablá, es decir, ¿ha ganado algún alcalde las elecciones por una buena red de agua potable con pocas pérdidas?, ¿le han dado a algún político algún premio por una red de alcantarillado y una depuración, o un uso de las aguas reutilizadas?.

Estos días me he preocupado de hablar con profesores en lo que antes era la Escuela de Magisterio de La Laguna, sobre los contenidos que se imparten a los maestros de los niños de mediados del siglo XXI, y estos apenas tratan de la naturaleza, del medio. Dominan las teorías, sobre todo las didácticas, frente a los conocimientos del entorno, de lo local, de la vida y la naturaleza, ¿desaparece la Geografía en el nuevo plan de estudios?. No está, la hemos separado. Estamos preparando estudiosos del más allá.

Que tengamos en Canarias más de 400 desaladoras, más de 2 mil kilómetros de galerías, más de 2 mil pozos, y que los profesores no sepan distinguir desaladora de depuradora. ¿Cuántos litros de petróleo requiere un m3 de agua desalada?, es decir, estamos separando a nuestros niños del territorio, de la realidad. Por ello, los niños miran para los dinosaurios, ya que sus padres miran para el móvil, en una sociedad que nos aleja de la realidad, en la que el campo, la naturaleza, la separamos de la vida. Por ello, nuestros políticos no hablan de agua, de la tierra, de la naturaleza. No votamos ni valoramos a los responsables políticos que hagan obras que velen por un compromiso.

Mi nieto se siente bien cuando me habla de los dinosaurios, ¿conocerá unos diez?, y yo quiero hablar del agua y la naturaleza. El día del agua, le hablé de una galería seca que mi padre pagó la cuota para perforarla 40 años, y el niño se va, es lógico, pero tampoco tengo eco con los padres.

El agua ahora es de las desaladoras, eso sí, con energías alternativas, pero no queremos molinos porque impactan en el paisaje y molestan a los pájaros. Estas líneas son de un equivocado que mira para detrás. ¿Estamos mirando para delante?, ¿Puede Canarias mantener cientos de miles de parados?, mientras nuestros campos el cuarenta de mayo cubiertos de lo que los ingenieros llaman combustible, que yo llamo pasto para el ganado. Los próximos meses estaremos hablando de hidroaviones y “máquinas milagrosas” contra el fuego, y aquí y ahora limitando los usos tradicionales a los pocos ganaderos que nos quedan, en nombre del medioambiente, y aquí con especialistas en dinosaurios y fútbol.

Cuanto saben nuestros niños del mundo de los dinosaurios hace 70 millones de años, y qué poco sabemos del aquí y el ahora.