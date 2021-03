Ha tardado poco en estrenarse el nuevo senador por la comunidad autónoma, Santiago Pérez, recientemente reafiliado al Partido Socialista en Canarias. Su promesa de ser la voz de Canarias en el Senado, lo que seguro habrá molestado al resto de senadores socialistas canarios, va a exigirle sin duda ganas y un tiempo y una energía que no tiene. Sus primeras reflexiones sobre la crisis migratoria, Coalición Canaria y Fernando Clavijo, no han hecho más que darnos la clave sobre lo que realmente transita en su cabeza: eco.

Pérez ha sido, a su pesar, protagonista de la crisis humanitaria que vivimos en Canarias desde junio de 2020, y, sobre todo, de la presión del Plan Canarias sobre el municipio de La Laguna, del que aún es concejal de Urbanismo. La habilitación de los dos macro campamentos en Las Raíces y Las Canteras pensados para acoger 4.000 inmigrantes, según los planes del Gobierno de España, ha seguido trámites poco transparentes en los que ha intervenido, y no precisamente de forma acertada. Si bien inicialmente bloqueó las obras de rehabilitación de ambos al carecer de licencia, pronto cedió a las presiones del Ministerio de Defensa con Las Raíces, hasta que, finalmente, el Gobierno de España impuso su criterio acortando plazos para que a finales de enero estuvieran listos. El experimentado estratega Pérez pretendía negociar entre bambalinas con los ministerios que sólo se abriera Las Raíces, y no Las Canteras, pero sin enfrentamientos estériles, como confesó ante el Consejo Rector de Urbanismo de La Laguna, cuando no tuvo más remedio que dar cuenta a la oposición de lo que estaba pasando.

Su fallido ardid iba directamente en contra del modelo por el que apostó de forma unánime el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna, en el que la distribución de las personas acogidas se haría en pequeños centros de Canarias, Península y resto de Europa. La realidad es que, precisamente, el centro de atención temporal de Las Raíces ha sido objeto, desde su inauguración, de gravísimas denuncias por las deplorables condiciones de acogida a los inmigrantes y es el de mayores dimensiones, con 2.400 plazas.

Que no quepa duda de que ha sido la oposición quien ha presionado al gobierno municipal de La Laguna a retratarse ante esta crisis migratoria. Les disgustó mucho que Ciudadanos y Coalición Canaria presentaran una moción de urgencia en el Pleno municipal de octubre de 2020 para tratar el tema, lo que causó gran indignación en el equipo de Gobierno que abiertamente se mostró contrario a que este tema pudiera siquiera debatirse. No les quedó más remedio que consensuar la primera declaración unánime sobre la situación, en noviembre de 2020, cuando toda la oposición exigió la convocatoria de un pleno extraordinario, urgente y monográfico sobre la crisis migratoria. Para entonces, aún los planes del Ministerio sobre los centros de acogida en La Laguna eran desconocidos.

El tema se vuelve un asunto de relevancia social cuando empiezan a llegar los primeros grupos de inmigrantes y son los propios vecinos quienes constatan las graves deficiencias de las instalaciones de Las Raíces: falta de agua corriente, escasa e inadecuada alimentación, limitada asistencia sanitaria, débiles protocolos anticovid... Con este panorama se celebra un nuevo Pleno urgente y extraordinario, convocado contrarreloj, en el que el grupo de Coalición Canaria propuso añadir dos exigencias en la actuación municipal: el cierre inmediato de los macrocentros de La Laguna y la derivación masiva a centros de acogida de la península y Europa. Esta doble exigencia fue aceptada por todos los grupos municipales y se ha convertido en el principal acuerdo común de actuación del Ayuntamiento. Una posición de consenso que ha diferenciado al municipio de La Laguna de otros municipios al enfrentarse a este drama. Pérez, del grupo municipal Avante, hizo una única propuesta al documento: que la “a” de Archipiélago fuera en mayúscula.

La iniciativa no es novedosa. Simplemente se trata de actuar como se hizo en 2006 en la anterior oleada de migración irregular. En palabras de José Segura, delegado del Gobierno en Canarias durante esa crisis, en la que llegaron a Canarias 31.000 migrantes, 6.000 más de los que arribaron en 2020, “ninguno de ellos acaba quedándose en Canarias”. “En estos momentos quedan cerca de 1.500. Si en los próximos días no llegan inmigrantes, en 20 días puede que no quede ni uno en los centros de Canarias”, comentaba entonces el profesor Segura.

El Gobierno estatal ha decidido que sea Canarias quien soporte la mayor presión de acogida de inmigrantes irregulares de toda España y que sea La Laguna el municipio que acumula más presión de acogida de toda Canarias. Una tierra con debilidades en el estado de bienestar social, que por culpa de la pandemia es azotada por una situación económica devaluada y de incremento del desempleo, no es el lugar que deba ser sometido también a esta crisis humanitaria. Si desde Coalición Canaria advertimos que esta situación puede provocar brotes de xenofobia y dar aire a grupos de la extrema derecha, los únicos culpables son quienes miran hacia otro lado y mantienen decisiones erróneas. Si Pérez quiere seguir mintiendo a los canarios y canarias culpando de xenofobia a los vecinos y vecinas de La Laguna, sigue mal orientado, y tendremos la certeza de que no está movido por el interés de la ciudadanía a la que representa, sino por la presión que le obliga a pagar el favor de su aforamiento.