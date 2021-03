Alguien debería parar la fiesta. Anular el pedido de botellas de champán y sacar las cervezas del congelador, antes de que se conviertan en piedras de hielo. Cuando nos dijeron que la vieja Europa había descubierto a Keynes y nos iba a soltar 140 mil millones de euros solo para nosotros se nos pusieron los ojos como los de un mero a la plancha. Y cuando nos enteramos de que la mitad de la pasta era a fondo perdido, ya fue el acabose.

Pero lo malo de los contratos es que hay que leerse la letra pequeña. Una de las condiciones de la UE a los países a los que se está ayudando es bastante sencilla: si te doy el dinero, te lo gastas. Y si no, lo devuelves. Para cualquier ciudadano, expertos como somos en fundirnos el dinero del sueldo en un visto y no visto, esa condición de la UE es una verdadera chorrada. Pero para el gobierno es un drama. Porque es un hecho, aunque sea asombroso, que la Administración Española no es capaz de gastarse el dinero.

El sector público se paga sus nóminas con una religiosidad franciscana. Eso no falla. Ni las pensiones, porque se la juegan con diez millones de jubilados con muy malas pulgas. Pero en todo lo demás hacemos aguas. De los fondos destinados por la UE a políticas regionales (ERDF) para el periodo 2014-2020, nuestro país recibió casi veintiún mil millones de euros. Al final no hemos logrado gastar ni el 40%. Nos hemos puesto de rodillas en Bruselas y arrastrándonos por el suelo de la pena nos han dado tres años más de prórroga para intentar pulirnos hasta el 70%, que es lo máximo que tiene calculado este Gobierno que podrá llegar a gastar. El resto, lo perderemos.

La Comisión Europea ha lanzado un mensaje de simplificación a toda su estructura. Y de paso a los países miembros. Hacen falta, dicen, normas “más claras y más cortas”. Y, sobre todo, hacen falta menos normas. Los burócratas han fabricado una fabulosa superestructura donde es imposible moverse sin un guía del desfiladero –despachos jurídicos, asesores expertos y etcétera– que es el que permite atravesar la espesa maraña de lianas legales que han aprobado los políticos para joderse a sí mismos y, de paso, a todos nosotros.

España está a la cola de la Unión Europea en la ejecución de los fondos comunitarios. ¿Qué va a pasar entonces con los miles de millones que llegarán este año y que tenemos que gastar o devolver? En este momento hay un creciente pánico en ámbitos del Gobierno y de las empresas porque no se sabe si hay suficientes proyectos para aplicar esos recursos. Y existe un segundo nivel de pánico: aunque es posible que haya grandes empresas que sí puedan presentar proyectos, ¿qué pasará con las pequeñas? ¿Cómo se puede hacer llegar el efecto de las ayudas a los casi tres millones de pymes que no tienen ni la capacidad ni los recursos para acceder a estos programas?

Oh, capitán, mi capitán, dijo ayer ese Walt Whiltman de La Gomera, que es Casimiro Curbelo. “Hay quienes dicen que en este barco sobran capitanes ¿Dónde están? Yo solo conozco uno”. (Traducción simultánea: el pacto no se rompe ni a palos). Si soportar el martes un debate entre un portavoz del gobierno y tres de la oposición fue duro, oír hablar ayer infinitas veces al mismo gobierno se acerca a la tortura sicológica. Manuel Marrero, de Podemos, dio una lección de historia del comunismo previa a sus elogios por lo bien que lo ha hecho el Gobierno canario. Y aclaró que aunque Podemos ha pedido la dimisión de un ministro por la crisis de la inmigración y no acepta que Blas Acosta se siente con ellos en el Gobierno, la sangre no va a llegar al río (traducción: el pacto no se rompe). Nayra Alemán, PSOE, señaló también lo bien que lo habían hecho y dejó una de esas frases que producen derrames cerebrales: lo que hagamos hoy tendrá consecuencias mañana (porque al revés, de momento, es imposible). Y para Luis Campos, de Nueva Canarias, no ha existido ningún otro gobierno que lo haya hecho tan bien como este (¿excepto tal vez el de su líder Román Rodríguez cuando militaba con CC?). Y entre esa lluvia de flores de las flores del pacto floral, el presidente Torres subía a la tribuna para admitir con sencillez que sí, que las cosas se han hecho bien aunque haya que mejorar algunas cosillas como encontrar trabajo para decenas de miles de parados, que se haya convertido a Canarias en una cárcel para inmigrantes, que nos manden de una vez las vacunas que necesitamos, que vengan los turistas o que se reduzcan las listas de la pobreza y el hambre... En fin, esas fruslerías casi irrelevantes. El barco está hundiéndose y ya muchos han caído por la borda para terminar ahogándose. Pero no será por falta de capitán. Tener la certeza de que nadie, ni el mago Merlín, habría podido enfrentarse a este desastre actual, no cambia el cansino espectáculo del autobombo.