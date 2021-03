Mientras el Gobierno de Canarias se solaza y repite que llegarán a las islas 1.000 millones de euros para ayudas directas (lo que representa casi el 11% de los presupuestos generales para 2021 de la Comunidad autonómica) otras regiones, las gobernadas por el PP, han pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para consensuar criterios y metodologías. Es, precisamente, lo que debió hacer el Ministerio de Hacienda, y no endosar automáticamente la pasta a las comunidades autonómicas. Algún día de este agotador apocalipsis habrá que empezar a acostumbrarnos a algunas cuentas verdades teológicas, es decir, evidentes por sí mismas. Por ejemplo, que la administración autonómica canaria no puede, literalmente no puede, gestionar con una razonable eficacia, digamos en los próximos seis u ocho meses, mil millones de euros. Falta gente, falta mayor simplificación de los trámites, falta una fontanería normativa aseada y veloz, falta, en algunos ámbitos, personal que sepa algo más que mover un papel o un correo electrónico con documento adjunto de una mesa o de un ordenador a otro. Comportémonos como adultos: no se puede. Y en lo que respecta a los fondos europeos – esos de Next Generation de los que hablaba Ángel Víctor Torres como descubriendo un maná alienígena– la conclusión es muy semejante.

Y precisamente por eso deviene imprescindible un modelo operativo de relación entre las administraciones públicas durante la pandemia consensuado por todos y que suspenda momentáneamente, incluso, los ámbitos competenciales cuando sea aconsejable para mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de los fondos. Ese debería ser el objeto central del Consejo de Política Fiscal y Financiera en una reunión que debería celebrarse cuanto antes, aunque cabe razonables dudas de que la ministra María Jesús Montero lo convoque. Con las perras ocurre lo mismo que con el seguimiento y la gestión de la pandemia, incluidas las restricciones y las vacunas: el Gobierno central se las ha dejado plenamente a las comunidades autónomas, renunciando a cualquier papel en la imposición de cronogramas y medidas, a fin de no responsabilizarse absolutamente de nada. Y la cogobernanza ya así si eso y tal. El peligro de morirse de sed flotando en una piscina de leche y miel no es insignificante.

Es difícil que esta situación –buscar y acordar sistema de gestión extraordinarios para que el dinero público llegue a donde sea preciso– vaya a ser tomada en serio por nadie. Es asombroso comprobar que en Estados Unidos o Japón el Gobierno central o federal aprueba gigantescos paquetes de ayudas y a las pocas semanas pymes, autónomos y familias tienen el dinero en el banco o le llegan los cheques por correo postal. El propietario de un establecimiento solo debe mandar por correo electrónico un certificado de cierre, generalmente emitido por su ayuntamiento, y una copia de su declaración de la renta. Nada más. A las pocas semanas es aceptada o denegada, y en el primer caso, se envía el cheque o se realiza la transferencia: las cantidades dependen de los ingresos o pérdidas del último ejercicio fiscal o del número de hijos y/o dependientes a tu cargo. Y, por supuesto, la ayuda federal extraordinaria suele ser compatible con otras ayudas del Gobierno central, de los estados y de las corporaciones municipales. Que en una situación tan grave y dolorosa como la que estamos viviendo sigamos rodando por la pendiente inercial de las laberínticas administraciones públicas españolas es asombrosamente estúpido e irresponsable, y esa torpeza representa una amenaza: nos estamos jugando una recuperación económica y social más difícil de alcanzar de lo que parecía hace apenas un año.