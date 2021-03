Gente más o menos ociosa, pero definitivamente malvada, insinúa que la recomendación para subcontratar a la compañía aérea Plus Ultra por Canarian Airways llegó directamente desde el Ministerio de Transporte y Movilidad Urbana, dirigido por el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Los más maliciosos, ya les digo, aseguran que en realidad se trató de una doble llamada: una a One Airways, operador aéreo de Canarian Airways, y otra, de carácter informativo, al viceconsejero de Presidencia y eminencia gris de la torreidad, Antonio Olivera, por entonces director interino del Servicio Canario de Salud. Y así despegó un avión de la flota de Plus Ultra hacia China para cargar material médico y traerlo en pocas horas hasta Canarias.

Según todos los indicios el Gobierno sanchista se ha metido en un prolijo problema con el rescate de la aerolínea Plus Ultra por valor de 53 millones de euros. A principios de mes se anunció la operación, que extraería las perras para evitar el cierre de la compañía del llamado Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. La cuestión es que cualquier turronera de Tacoronte, por poner un ejemplo al azar, es tan estratégica, desde un punto de vista económico, como la empresa Plus Ultra, que no es solvente, ha arrojado pérdidas con la puntualidad de un apocalipsis y cuyas graves dificultades financieras son muy anteriores al estallido de la pandemia. Según se ha podido leer en varios medios de comunicación Plus Ultra puede presumir de ser la segunda aerolínea con más reclamaciones en España, solo por detrás de Evelop Airlines, pero volando menos que ella. Sería interesante conocer si Canarian Airways y el viceconsejero Olivera, cuya áurea leyenda apunta a lo que lo sabe todo de todos, tenían constancia de dicho dato.

Casi la mitad de los accionistas de Plus Ultra son empresarios venezolanos espléndidamente conectados con el régimen chavista y su putrefacción natural, el interminable, criminal y ominoso Gobierno de Nicolás Maduro. Que el Ejecutivo español rescate una aerolínea sin ningún interés operativo para España y que casi la mitad del accionariado de la sociedad esté controlado por individuos que aterrorizarían a la familia Corleone es otra circunstancia extremadamente curiosa. El propietario de One Airways –operador aéreo de Canarian Airways– es Óscar Trujillo, un caballero natural de Venezuela. Ser venezolano es algo que le puede pasar a cualquiera que haya nacido en Venezuela. Sin ir más lejos un servidor lo es. Allí nací y allí aprendí a hablar, a leer y a escribir, y es raro el día en que no siento un malestar físico por la ruina terminal de mi otra patria en manos de semejantes delincuentes. Quizás tampoco carecería totalmente de interés en indagar sobre las relaciones personales o profesionales entre el accionariado venezolano de la compañía Plus Ultra y el señor Trujillo, si es que las hubiera o hubiese.

Estas cosas ocurren, por supuesto, cuando unas circunstancias extremadamente graves llevan a la suspensión discrecional de los controles y procedimientos administrativos habituales. Pero también evidencian –como mínimo– los peligros potenciales de las metodologías de emergencia en las administraciones públicas. Un día todavía inimaginable, cuando la pandemia y la crisis salvaje que propició sean un recuerdo, se retirarán las sucias aguas de la emergencia y las boñigas de la alarma que no cesa y dejarán al descubierto, me temo, los restos de naufragios políticos y morales ahora mismo insospechados que burbujean alegremente fuera del control de nada y de nadie. Aunque deberíamos abandonar esa infantil costumbre de querer saber, que al final nos llevó a cosas tan inservibles como la educación, la democracia y el periodismo. Y fíjense como han acabado.