El presidente de Canarias demostró ayer que es capaz de hacer un diagnóstico brillante de las penalidades que sufre Canarias, aunque no tenga medicinas disponibles para curarla. Su discurso en el Parlamento, fue precisamente eso: esto está así y estamos haciendo lo que podemos.

Fue una primera media hora solvente con inteligentes recursos dialécticos. Hizo levantar a los diputados para aplaudir a todos los canarios, que tan admirablemente se han comportado durante la pandemia; que fue un poco como aplaudirse a sí mismos. Describió con acierto las penalidades sobrevenidas. Y a partir de ahí agitó el incensario. Canarias ha contratado a cuatro mil nuevos sanitarios y a dos mil quinientos profesores (y a tres mil empleados más en nadie sabe dónde) porque quería salvar los servicios públicos. Y eso es rigurosamente cierto. El Gobierno de España ha gastado una pasta en Canarias con los ERTE. Y eso también. Y ahí se acabó. Porque no pudo justificar cómo se ha podido ayudar a las grandes empresas de transporte de las islas, pero no a los empresarios más pequeños y a los autónomos, a los comercios, restaurantes, bares y cafeterías que se han quedado por el camino. No pudo hablar del rescate, porque hasta hoy no ha existido.

La culpa de la crisis de los inmigrantes en Canarias se la echó a Bruselas, que está lejos. Aunque no haya sido la Unión Europea, sino la incompetencia de Madrid, la que la lió en el muelle de Arguineguín, la que llevó a los emigrantes a los hoteles y montó unos campamentos masificados e impresentables. ¿Que no se pelea con Madrid? Claro que sí. Mil veces y las veces que haga falta. Tanto se ha pegado que al final nos van a pagarlos 400 millones que nos deben del convenio de carreteras (aunque sea con la trampa de abonarnos la deuda como si fuera la financiación ordinaria de dos años). Y gracias a su discreta bronca con el Gobierno central —tan discreta que no se ha notado— se ha conseguido que vengan mil millones de los fondos europeos (los mismos que a Baleares, con el doble de población; pero a caballo regalado...).

Torres demostró una inesperada lucidez adelantando que está a punto de salir del horno un decreto de agilización administrativa que permitirá procedimientos excepcionales de gasto público. O sea, que como la administración pública no funciona y vienen mil millones que si no se gastan hay que devolver, en vez de reformar la cosa pública lo mejor es abrir un atajo. Es pan para hoy y hambre para mañana. Pero es verdad que hoy necesitamos mucho pan.

Con la pandemia nadie está mejor que antes, dijo. Y es verdad. Pero unos están mucho peor que otros. Por ejemplo estas islas, porque viven del turismo. La pobreza ha crecido mucho más aquí. Y apostó por una Canarias sostenible, con placas solares en los techos de edificios oficiales. Me queda la duda de si el sol podrá sostener una Comunidad donde setecientas mil personas cobran alguna prestación públicas y menos de medio millón trabaja.

El Recorte La maldita oposición

Y dijo Barragán (CC) “ños, qué bien lo han hecho”, haciendo burla del discurso del presidente de Canarias. Y luego puñaladita. ¿Se siente bien sabiendo que Canarias, su tierra, se ha convertido en una cárcel para los inmigrantes por culpa de la deslealtad de Madrid? O sea, menos regalar timples y más defensa de las islas. ¿Y los servicios sociales? Eso vino más tarde. Después de Australia Navarro (PP) que es azul pero llevaba roja hasta la mascarilla. Con ella empezó a calentarse la cosa. Para usted que va mal es culpa de la pandemia y lo que va bien es gracias a usted, le soltó de aperitivo. “¿No le da vergüenza sacar pecho aquí en medio de tanto sufrimiento y tanto dolor?”. Le acusó de no ayudar a los autónomos y a las pymes y de que el Gobierno de Torres parece una agencia de publicidad. Y entonces subió a la tribuna Vidina Espino (Ciudadanos) que no iba de rojo, pero lo puso todo al idem. Porque entró a saco. Para empezar puso un sorprendente e inesperado vídeo con declaraciones de responsables de ONG, docentes y trabajadores sociales de Canarias (¡por fin gente normal hablando normal y en el Parlamento!). La primera en la frente. Y cuando acabó de “darle voz” en el debate a quienes sí luchan contra la pobreza, le dio un repaso al presidente Torres por el flanco más débil del Gobierno: la gestión de Asuntos Sociales. Por ahí se las llevó todas el sufrido presidente, que en las réplicas estuvo muy en su línea. ¿De quién me están hablando? No conozco a esa persona de la que usted me habla. ¿A qué hora acaba esto? Es que tengo un incendio que me está esperando.