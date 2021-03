El secreto de la vida consiste en tomarte las cosas con humor. Porque, total, no tienen remedio. Pero va a ser que no. La política pretende siempre la seriedad a través de una grandeza impostada. El gran debate de ahora es la campaña que se ha organizado por el eslogan de Isabel Díaz Ayuso “comunismo o libertad”. Una de esas frases redondas que tanto les gustan a los responsables de imagen.

Algunos políticos de la izquierda en nuestro país se han sentido profundamente heridos por esa dicotomía. Sostienen que en España los comunistas eran buena gente que lucharon por la libertad en la República y contra Franco.

Los comunistas conspiraron contra la República para instaurar la dictadura del proletariado. Lo mismo que hicieron insignes socialistas. Eran otros tiempos y la izquierda, en general, estaba por la revolución. Así que, en honor a la verdad, contra la Segunda República estuvieron casi todos, exceptuando a algunos pocos republicanos.

Es cierto, sin embargo, que la única resistencia en la clandestinidad que sobrevivió a los tiempos más crueles del franquismo fue la de los comunistas. Los soviéticos siguieron destinando un modesto esfuerzo financiero para apoyar la inestabilidad del régimen español que Stalin siempre quiso cargarse. En Postdam, en julio de 1945, se lo impidieron los británicos y norteamericanos. Fueron los únicos que se jugaron el bigote contra la dictadura; aunque luego, en democracia, surgieran tantos luchadores, escondidos como los champiñones. Obreros como Marcelino Camacho que acabaron entre rejas por defender a los trabajadores o activistas como Grimau, que fue ejecutado en 1963.

Pero decir que porque los comunistas lucharon contra la dictadura franquista el comunismo defiende la libertad no es cierto. Stalin es el mayor criminal de la historia en cuando al número de víctimas y al sufrimiento causado. La crueldad de los nazis, con sus campos de concentración, no tiene nada que envidiar al exterminio programado de millones de seres humanos ordenado por el camarada. Solo el hecho de que estuviera en el bando ganador de la Segunda Gran Guerra le ha dado mejor prensa que la que recibió el sicópata alemán y su banda de asesinos.

El comunismo y la libertad son antagónicos. Porque el primero es un régimen que plantea la máxima intervención de los poderes públicos en la vida de los ciudadanos. Decir lo contrario es tomar a la gente por garrula. Pero lo peor del comunismo no es que convierta a las personas en piezas de la maquinaria productiva del Estado –siendo esto ya bastante jodido– sino que allí donde se ha puesto en marcha ha demostrado ser un fracaso monumental. Los ejemplos, desde las repúblicas soviéticas hasta la Cuba actual, pasando por la revolución venezolana, son indiscutibles.

En todo caso, esto de los eslóganes, es muy tramposo. Un día pasaba con un amigo bajo un mural, en la Plaza de la Revolución habanera, donde estaba escrita una gigantesca frase contundente: “Socialismo o muerte”. Mi colega se quedó mirándolo atentamente y dijo: “¿Y no habría una tercera opción?”. La hay, pero solo para quienes no miran la vida en blanco y negro.

El Recorte Lágrimas de cocodrilo.

“No hay palabras para recoger tanto dolor”, ha dicho el presidente del Gobierno de España, una, grande y blindada, Pedro Sánchez, para referirse a la muerte de una pequeña inmigrante maliense en Canarias. Sí que hay palabras. Pero, como dijo algún compañero de penas periodísticas, me acojo a mi derecho de no escribirlas, no sea que acabe como un rapero cualquiera, con mis huesos en la trena. Porque lo de la inmigración en Canarias es una inmundicia. Y una vergüenza. Utilizar las islas como una cárcel para absorber y encerrar el impacto de miles de personas que quieren llegar a Europa es un despropósito. Con ellos y con los canarios. Y ha sido así desde el principio de esta crisis. Sabían que se iba a producir, pero no dispusieron de los medios materiales y humanos adecuados. Amontonaron primero a los inmigrantes sobre el cemento de un muelle y después en el colmo de los despropósitos en hoteles para turistas. Y después en campamentos masificados y mal planteados. Los sistemas de detección de pateras y cayucos no funcionan. Con las leyes en la mano, los inmigrantes pueden circular en libertad, pero solo por el patio de esta prisión atlántica, porque se les impide viajar a la Península. Ni son capaces de devolverlos en tiempo y forma, ni son capaces de acogerles cuando, como en el caso de la madre de la pequeña fallecida, vienen de un país en guerra. Lo único que son capaces de hacer es escribir mensajes lacrimosos, más falsos que el papel en el que están escritos. Son lágrimas de los cocodrilos que dormitan en la sucia charca en que se ha convertido esta política de ahora.