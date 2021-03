La consejera del Cabildo y presidenta del IASS así lo ha decidido: “cargarse” el Programa Ansina (Medalla de Oro del Gobierno de Canarias) y sustituirlo por un Plan Participativo y una oficina en el Intercambiador, con lo cual demuestra que no tiene ni pajolera idea sobre el colectivo de personas mayores. En la preparación y confección del Plan Participativo y en el diagnóstico encargado por el Cabildo a la Universidad de La Laguna, parten de una base errónea, pues se margina e ignoran lo establecido por la Ley 3/1996 de 11 de julio, “de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones”. El Plan Participativo y el diagnóstico de la Universidad de La Laguna, solamente incluye a mayores de 65 años, dejando fuera un segmento muy importante de los mayores entre 60 y 64 años, además de aquellos que, con 50 años, estén afectados por alguna incapacidad física. La consejera manifiesta que el Proyecto que se va a poner en marcha será más ambicioso y profesionalizado. A la vista de las medidas que contempla el Proyecto, tenemos que manifestar, con todo respeto, que éstas son más propias de la Atención Primaria de los Centros de Salud, que para el envejecimiento activo de las Asociaciones de personas mayores. Como presidente durante 20 años de una Asociación de Personas Mayores, pienso que lo más práctico hubiese sido tomar como base las estructuras del Programa Ansina y su personal, y añadir las partes ambiciosas del nuevo proyecto, porque muchos de los temas que se manifiestan como nuevos ya existen: los relativos a participación, autonomía, dinamización, ocio, etc. El Gobierno de Canarias le concedió al Programa Ansina la Medalla de Oro en reconocimiento a la innegable y extraordinaria labor realizada durante 30 años por un grupo de mujeres y hombres, revestidos con una sensibilidad social fuera de toda duda, empáticos, con un trato cercanos y cariñosos con las personas mayores. Por ello el Programa Ansina no se merece un trato tan vejatorio e injusto y mucho menos de un Organismo que representa los valores de la Isla de Tenerife. Como el Proyecto y su ficha financiera se tiene que modificar para adaptarlo a la Ley, todavía están a tiempo de rectificar. Porque al final seremos las personas mayores las que sufriremos las consecuencias, cargando con la torpeza y los errores de los que nos representan y deciden de forma caprichosa.