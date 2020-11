Novedades de trámite

Nueve meses después de que empezara el infierno pandémico el Gobierno central sigue afirmando que no puede bajar el precio de las mascarillas. Por supuesto que se puede pero el Ministerio de Hacienda pretexta una y otra vez que es normativamente imposible rebajar el IVA a un producto sanitario que resulta ahora mismo de primera necesidad. Sin mascarilla te infectarás tarde o temprano y si te infectas puedes morir. No sé ustedes, pero yo recuerdo perfectamente, allá por abril y mayo escuchar a Simón el Estilita que el uso de las mascarillas no estaba nada claro. No era indiscutible como medida para evitar el contagio. Semanas y semanas de ruedas de prensa mañana, tarde y noche repitiendo esa maldita estupidez. Simplemente no estaba disponible un suministro estable de mascarillas y el Gobierno mintió para que no se evidenciara el angustioso déficit, y así se contagiaron muchos miles de personas y murieron cientos de ciudadanos; sí, simplemente, por no taparse la nariz y la boca. Pero María Jesús Montero insiste y luego masculla entre dientes: "Es que si ponemos un IVA supereducido perderíamos mil millones de ingresos". Claro, señora. Lo entendemos. Pedir mascarillas baratas es de pobres. Si María Antonieta recomendó a los hambrientos que comieran pasteles, Montero y ese simpático enano de jardín podrían exigir que los desempleados usen bolsas de plástico en la cabeza.

Un Gobierno de izquierdas debe pedir ayuda a todo el mundo, salvo a sí mismo, y así lo dejó claro la consejera de Derechos Sociales del Gobierno autónomo, Noemí Santana, que pidió a la oposición que le auxiliase pidiendo más perras para su departamento a través de enmiendas al proyecto presupuestario para 2021. Es una innovación en la lógica parlamentaria: la oposición como instrumento para lograr los presupuestos que tú deseas. Ocurre que a la señora Santana solo le han subido el presupuesto un 0,8%, repito, un 0,8% en medio de este cataclismo social, y ayer sufrió lo indecible por defender esta ruin vergüenza en la comisión parlamentaria. Ver a un cargo público de Podemos caer en la realidad es como ver caer a un gatito en una olla de agua hirviente. Al final, claro, su presupuesto crecerá con las aportaciones que llegarán de Madrid y Bruselas, así que no hay que preocuparse. Al menos Santana pudo coger sus papeles y marcharse en paz, no como la diputada de Ciudadanos, Vidina Espino, que cuando terminó su crítica a los presupuestos diseñados por Román Rodríguez tuvo que soportar que un crepuscular barón de la corte vicepresidencial, Miguel Ángel Pulido, orbitase a su alrededor descalificando su intervención una y otra vez. Eso de que un director general le caiga encima a un diputado para afearle su intervención es otra sorprendente novedad en el trámite presupuestario. A ver qué dejan para el pleno.

El presidente Ángel Víctor Torres no quiso dejarse nada en una entrevista radiofónica que concedió ayer a Evaristo Quintana, y agotadas ya todas las metáforas en esta catástrofe interminable retrató la crisis agónica que padecemos como una diarrea. Una lamentable diarrea inesperada. No quedó claro si lamentable por inesperada o inesperada por lamentable. Torres quería decir -supongo- que las diarreas eran asquerosas, pero que pasan. En definitiva, que su Gobierno la puede cagar, pero que mientras no manche a Casimiro no ha ocurrido nada irreparable.