Podemos versus Podemos

En Podemos Canarias están muy enfadados por lo que ocurre en Arguineguín. También están muy enfadados con el crecimiento de la pobreza, la pauperización de las clases medias, el crecimiento de la desigualdad, el desempleo rampante y la exclusión social. Lo que demuestra la prodigiosa fortaleza ética y contestaria de Podemos es que no han dejado de estar indignados por asuntos tan angustiosos aun contando con el detalle de que dirigen las políticas sociales y asistenciales tanto en el Gobierno español como en el Gobierno de Canarias. Podemos está dispuesto a que Podemos de la cara y rinda cuenta de su gestión. Podemos no va a dejar que Podemos se cruce de brazos. Podemos exigirá a Podemos - ya lo está haciendo - que actué de una vez. La todavía flamante secretaria general de Podemos, Laura Fuentes, que es directora general de Juventud del Gobierno de Canarias y también está indignada por la situación de los jóvenes canarios, está buscando procedimientos para expresar contundentemente el malestar de Podemos y exigirse a sí misma que arregle las cosas.

--Vamos a dejarle claro a la consejera de Derechos Sociales del Gobierno autónomo que las cosas no pueden seguir así€

--Laura, bonita, que la consejera soy yo - interrumpió Noemí Santana mientras retuiteaba un clip de Kamala Harris bailando muerta de risa --.

--Ah, es verdad -reconoció Fuentes. Que complicao es esto.

-- No, no es complicado, y no dejes la boca abierta al hablar - insistió Santana --. Ya te lo expliqué. Si hay tantos pobres es por culpa de CC. Y del PP. Y del REF y de la RIC. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad sobre la pobreza y sus efectos hasta dentro, por lo menos, treinta años.

--Es indignante la pobreza. Exigimos un plan contra la pobreza en Canarias. Ya. Sin tardanza. Sin dilaciones. Sin mentiras€.

--¿Me quieres dejar tranquila? No vayas por ahí€

--Exigiremos una renta básica canaria. Es indignante que el ingreso mínimo vital no haya llegado€

--Déjalo ya.

--¿Y lo de Arguineguín?

--Me han dicho que el próximo ministro que vendrá será Margarita Robles. Una mujer. ¿Ves cómo este Gobierno expresa la igualdad?

-- ¿Podemos invitar a Yolanda?

--No veo por qué no, si viene Robles, que es mucho más de derechas, ¿por qué no va a venir Yolanda?

--Eternamente Yolanda, como dijo Pablo€

--¿Ya dejó a Irene?

--No, no, Pablo Milanés€.Eternamente Yo-lan-daaaaaaa.

-- Qué memoria, chica.

-- La era está pariendo un corazón/No puede más, se muere de dolor/y hay que ocurrir corriendo/pues se cae el porvenir€

-- Mira, tú monta esos talleres de transfobia entre la juventud que te quedan tan bien y deja a los mayores con sus cosas.

--Te doy una canción y hago un discurso/sobre mi derecho a amar€