La pista de la pasta

Desde que los lidios inventaron el dinero existe cierto consenso en que para saber el valor de algo un buen indicativo es lo que nos cuesta, lo que estamos dispuestos a pagar por ello. Puede que esto parezca una perogrullada, pero no lo es: sabemos que un anillo de oro es más valioso que uno de plata no porque el oro sea más bonito que la plata (eso es cuestión de gustos), o porque sea más duro que la plata (no lo es), sino porque cuesta más. Sabemos que es mejor un Porsche que un Seat no porque corra mucho más (¿para qué quiere uno un coche que corra más en una ciudad donde no se puede ir a más de 50 km por hora?), sino porque es bastante más caro. Incluso bastante más caro de mantener, y eso no hace que lo queramos menos (sería lo lógico), sino que lo valoremos más.

Lo cierto es que cuanto más nos cuesta algo, más lo valoramos. Una de las pruebas de lo que se nos valora profesionalmente –en una empresa, por ejemplo–, es cuánto están dispuestos a pagarnos por nuestro trabajo y dedicación. Hasta en las relaciones personales la pasta tiene su importancia para medir cuanto se nos aprecia. Si en tu cumpleaños tu pareja te invita a comer en el mejor restaurante, probablemente sientas que te valora más que si te pide una Big Mac con papas fritas.

Asentada con estos livianos ejemplos la tesis de que el dinero sirve para demostrar cuanto se te valora o aprecia, deberíamos pensar que este Gobierno de España a Canarias y a los canarios no nos quiere ni valora mucho. Es obvio que en el reparto de los Presupuestos 2021, Canarias ha salido bastante perjudicada: es la última en media de inversión estatal per cápita –sin contar Ceuta–, muy lejos de los compromisos establecidos por el REF, sin más que cien millones de los quinientos y pico de la sentencia de carreteras y sin plan de pobreza para la región más pobre. Eso viene a significar que no se nos valora precisamente mucho. En base a la pasta, que es lo que al final cuenta.

Ergo... este gobierno no nos quiere a los canarios, no valora la lealtad institucional de las administraciones regionales con el Estado, ni la proximidad ideológica del Gobierno canario al de España, ni el disciplinado cumplimiento de las instrucciones fiscales que practicamos en los años más duros de la última crisis. Al Gobierno no le gustan las regiones cumplidoras. Prefiere las díscolas: si alguien lo duda, solo hay que mirar el presupuesto y ver cuánto dinero por encima de la media se destina a Cataluña, región más rica que Canarias y que después de esta pandemia será aún más rica que Canarias de lo que es.

La pista de la pasta lo que nos dice es que el Gobierno de Sánchez no quiere a esta región. Lo triste es que quienes defienden el comportamiento de este Gobierno con Canarias –cómo el presidente Torres– digan que nunca ha llegado tanto dinero del Estado para las islas. Hasta pudiera ser que fuera cierto, porque hay que pagar ingresos mínimos vitales, paro y Ertes, pero a las otras dieciséis regiones han mandado más. Estamos en la cola, ni Torres niega eso. Y lo que eso significa es que a nosotros nos quieren menos. Será porque somos –y con Pedro Sánchez seguiremos siendo– la región con más paro, más pobreza y más resignación. Lo primero y lo segundo no vamos a cambiarlo solos. Pero lo de la resignación sí podemos. Y, a lo mejor, también cambiaban las cosas entonces. Porque para que te valoren tienes que empezar por quererte a ti mismo.