Al borde del desastre

Cumpliendo con las leyes de Murphy, lo que podía ir a peor ha empeorado. Hoteles, restaurantes y comercios de Canarias han resistido el derrumbe del turismo agarrados a los escasos restos del naufragio, metiendo fondos propios y esperando el inicio de la recuperación. Pero las últimas noticias son demoledoras.

Alemania, como ya hizo España y Francia y probablemente imiten otros países europeos, ha tomado severas medidas de aislamiento social y de restricción de actividades, que incluyen la prohibición de realizar viajes de turismo interior e internacionales. España decidió hace muy poco el confinamiento de los ciudadanos por Comunidades Autónomas e incluso por unidades geográficas menores, dentro de cada Comunidad, en función de su situación sanitaria. Para nuestras islas supuso perder ciento veinte mil turistas nacionales, aproximadamente, en la temporada de invierno. Pero la decisión anunciada ayer por la canciller alemana, Angela Merkel, puede ser el descabello definitivo para el sector turístico canario.

Ser optimista ante la situación que estamos viviendo se ha convertido en un esfuerzo tan inútil que ya resulta hasta bobo. Todos los países están blindando su mercado interior e intentan que sus ciudadanos no se conviertan en vectores de riesgo, minimizando la importación de contagios. Detrás de todas las medidas de confinamiento hay razones tanto económicas como sanitarias. Y es difícil que cambien en un próximo futuro.

Si, como parece, se trunca la incipiente y tímida recuperación del turismo en nuestras islas, el fúnebre escenario al que nos estábamos enfrentando se vuelve aún más oscuro. Nuestra economía, basada en el turismo, que estaba sobreviviendo a duras penas, en la confianza de que las cosas podrían empezar a mejorar, se enfrenta ahora justamente a todo lo contrario: empeorarán. Con un paro real que supera las cuatrocientas mil personas –entre 'parados oficiales' y ERTEs– los efectos de esta nueva adversidad pueden ser devastadores. Por mucho que se extiendan las ayudas sociales, un número incontable de empresas y autónomos se van a quedar por el camino.

Hace meses que los hoteleros canarios vienen pidiendo, rogando o exigiendo en vano que se realicen pruebas del Covid en los aeropuertos. Pero ningún gobierno, ni el de aquí ni el de España, lo ha puesto en marcha. Si ahora existieran, Canarias podría negociar con Alemania ofreciendo la seguridad de que sus ciudadanos vendrían y saldrían de su estancia en las islas con todas las garantías sanitarias. Pero en ocho meses hemos sido incapaces de organizar lo que Madeira hizo sin ningún tipo de problema.

Lo que más duele es que no se ha hecho por incompetencia, sino por política. En Madrid han considerado, desde el minuto uno, que organizar pruebas en los aeropuertos de Canarias provocaría una exigencia similar en otras comunidades del Estado. No han pensado siquiera en que para estas islas, el testeo de viajeros no es un asunto de salud pública sino de pura supervivencia. Porque vivimos del turismo, idiotas.

Igual ya es demasiado tarde, pero deberíamos pasarnos al Gobierno de este país por donde la espalda pierde su honesto nombre y organizarlo ya, de una puñetera vez, nosotros.



