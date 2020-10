En política, lo que no se puede contar en un par de folios seguramente es un relato de ficción. El primer efluvio sospechoso del Plan de Reactivación de Canarias no es que haya pasado en unos pocos meses de dieciocho mil millones a cinco mil setecientos, es que es un denso y prolijo documento lleno de resortes y ejes, como la carreta de Atahualpa Yupanqui que luego le robaron a Manolo Escobar. Promesas y palabras para que Canarias recupere la felicidad perdida.

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, dijo esta semana: "No perdamos de vista uno de los principios fundacionales del proyecto europeo: la solidaridad". Sabias palabras en la clausura de una jornada sobre el terremoto de Lorca; una urbe que ha sido reconstruida de sus ruinas. Matos dijo que, cuando se produce una catástrofe natural en cualquier punto de la Unión Europea debe provocar la solidaridad de todos. Pues bien, lo que ha ocurrido en Canarias es una catástrofe. Y si consideramos que el coronavirus es un producto de la naturaleza, es un desastre de origen tan natural como un tsunami, por lo que entraría de lleno en el capítulo de sucesos que requieren de una intervención extraordinaria para la reconstrucción de un territorio devastado.

Canarias tiene un déficit en su balanza comercial de unos doce mil millones de euros. Es la diferencia negativa entre lo que importamos y lo que exportamos. Y hasta ahora, lo único que nos permitía compensar ese déficit eran los ingresos por turismo. Con un paro que superará en breve el 40% de la clase activa, con el cierre de pequeños negocios y autónomos y con unos datos de pobreza que asustan –la foto del informe Arope es esclarecedora– estas Islas se enfrentan a una situación de crisis económica y social sin precedentes. Y eso no se va a reparar con un plan ejecutado con recursos propios, que consiste en la reasignación de partidas que se mueven en el mapa del presupuesto, los remanentes y dos duros de Madrid.

El Gobierno de Canarias ha contratado a más de diez mil empleados públicos en los últimos dos años, para reforzar servicios públicos que son una obligación del Estado. Intenta desesperadamente amortiguar los efectos de la onda expansiva de la miseria. Pero no lo va a lograr si no se produce una actuación extraordinaria del propio Estado. España ya sabe qué dinero va a recibir de la Unión Europea: ciento cuarenta mil millones extraordinarios, en forma de subvenciones a fondo perdido o créditos. A estas alturas, aunque parezca difícil de entender, Canarias –ni ninguna otra Comunidad– sabe cuánto va a recibir del Gobierno central, ni en qué plazos. Y eso no solo es indignante, es injusto y, si nos atenemos a la situación de miles de familias de las islas, casi criminal.

Podemos marear la perdiz todo lo que queramos. Podemos escribir los episodios nacionales de Galdós en forma de planes y ejes. Pero lo único que nos salvará es un plan de rescate del Estado. Y lo demás es humo.



El recorte

Censura y sueldos. ¿Cuál es la solución ante este desastre? Subir los sueldos. Si todos los españoles y españolas y españolos cobrasen tres mil euros al mes, esto sería pan comido. Si las pensiones no contributivas fuesen de cuatro mil euros, no habría pobreza. Y si todos los ciudadanos fuesen empleados públicos, la nómina llegaría todos los meses con la seguridad de un reloj suizo. Debe ser por eso que la Mesa del Parlamento español decidió en primera instancia subir los sueldos de los esforzados diputados, que al fin y al cabo "solo" cobran cinco mil euros mensuales. Luego va y se lía la de dios es Cristo en las redes sociales. Y los llaman sinvergüenzas, porque cómo es posible, con la que está cayendo, subirse la pasta. Y entonces se pega un frenazo. Y donde dijimos digo, decimos Diego. Y rectificación al canto. Marcha atrás. Y la subida que se aprobó se desaprueba. Yo no sé en qué país imaginario viven los que tuvieron el cuajo de votar a favor del aumento salarial. Desde luego, no viven en la España del paro y de la angustia de llegar a fin de mes. Ayer los grandes partidos de la vieja y la nueva política dieron otra muestra de lo poco que les importa este país. De igual manera que pasó con la censura presentada por Podemos, la censura de Vox fue solo un gran anuncio de televisión pagado con dinero público. Ni una sola decisión que tenga que ver con los problemas reales de la gente. Una exhibición de demagogia ideológica por la izquierda y por la derecha. No sé si esto tiene remedio. Pero con esta gente seguro que no.