El misterio de las mascarillas

A un lado la realidad. Al otro la política. En una esquina esos millones de ciudadanos crecientemente cabreados que se levantan, trabajan y producen. Al otro esos miles de cargos públicos ocupados en la espuma de una política que no tiene nada que ver con los asuntos cotidianos. Y en medio, los misterios.

Cuando empezó la crisis sanitaria del coronavirus el Gobierno de España y sus expertos sanitarios nos dijeron que las mascarillas no eran necesarias y que no protegían de los contagios. Con el tiempo la mentira cantó. Lo dijeron porque no había. Porque no querían exponer sus vergüenzas en un colosal ridículo. Ahora las mascarillas son obligatorias. Y si no la llevas se te cae el peluco.

Las mascarillas son parte de nuestra vida. Y si nos atenemos a las más eficientes y baratas –las llamadas quirúrgicas– una persona tendría que gastarse en ellas del orden de 40 a 50 euros mensuales. Hay algunos que las llevan de tela. O que usan la misma mascarilla quirúrgica cuatro o cinco días, que a efectos sanitarios es como cubrirse con un saco de papas. Pero es que gastarse sobre los seiscientos euros al año por persona –hay cálculos que hablan de mil– es un pastón.

Y aquí nos enfrentamos al misterio. En Madrid, ayer, en una farmacia, un paquete de diez mascarillas se vendía a 75 céntimos de euros la unidad: es decir, a 7,50 euros. En Santa Cruz de Tenerife un paquete de diez mascarillas se vendía a 6,80 euros. Es decir, a 68 céntimos. Hasta aquí todo bien. Incluso tiene explicación porque en Madrid las mascarillas pagan el 21% de IVA, como el tabaco y los alcoholes (digno de un Gobierno progresista, vive dios) y en Canarias están exentas del IGIC.

Pero a ver si hay alguien que nos explique por qué en Portugal un paquete de 20 mascarillas se vende a 1,74 euros. Es decir, a mucho menos de 10 céntimos por mascarilla. Porque si esto es así –y lo es– alguien se está forrando en nuestro país.

Estamos hablando de que una familia tipo puede gastar al año en mascarillas e hidrogeles entre tres y cuatro mil euros. Un jugoso mercado de muchos miles de millones en España ¿Quién está haciendo el negocio del siglo? ¿Cómo es posible que en otros países las mascarillas cuesten diez veces menos? ¿Cómo pueden ser incluso más baratas que en Canarias, que están exentas de impuestos?

La tragicómica historia de las mascarillas, que primero no hacían maldita falta y hoy se han convertido en imprescindibles, es un botón de muestra de cómo está funcionando hoy la política española. Es un asunto que no ha despertado ni el más mínimo interés en una clase política que está debatiendo asuntos de palpitante actualidad como mociones de censura, la memoria de los personajes de la España de 1936 o quién se hace con el poder de los jueces que gobiernan a los jueces. Ellos por su lado y este país manga por hombro, asfixiado para llegar a fin de mes.



El recorte

Toque de quedada. Culo veo, culo quiero, dice el castellano que es un lenguaje sabio. París tomó la decisión de imponer el toque de queda a sus ciudadanos y acto seguido Madrid y Barcelona han anunciado que lo están considerando. Parece que hasta en las batallas contra el virus se funciona a golpe de impactos mediáticos e imitaciones. ¡Chiquita ridiculez! Por el día se puede trabajar, caminar, beber en las cafeterías y habitar la ciudad, pero por las noches todo el mundo a la cama y cerrojazo y tente tieso. Como si el coronavirus fuera un bicho nocturno. Si el ocio es un factor de transmisión del virus –discotecas, bares, restaurantes, salas de fiestas...– tan peligrosos serán por el día como por la noche. ¿O no? ¿A qué viene entonces esa fobia a la oscuridad? Prohibir las fiestas ilegales será inútil, porque los jóvenes van a seguir desafiando a la autoridad –y al virus– como han hecho todos los jóvenes toda la vida. Pero es que además les da muy mal ejemplo que vean cómo metemos a centenares de personas en el metro, en los aviones o en las guaguas, como sardinas en lata, para llevarlos todos los días a trabajar. La tentación sigue siendo la mano dura. El "toque de queda" queda muy militar y muy sonoro. Ya solo falta que saquen el ejército a la calle. Y que si nos cogen en una calle a oscuras nos den el paseíllo. Total, a la larga ese parece el lugar a donde parece que va este país.