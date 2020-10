Chas viría todo este rollo chungo del Tribunal Supremo, y todo por esa movida flipante de la manifa en La Laguna, que mira que han pasado años, compis, yo trabajaba en la Refinería, vamos a ponerlo así, yo trabajaba entonces en la Refinería y militaba en Izquierda Unida, hace siglos de esa movida, de la que apenas me acuerdo, pero chachi, chachi protestar por un futuro mejor para la mayoría de los canarios, canario lucha como lucharon los guanches, decía Led Zeppelin y tal, ahí todos mexturados, todos comprometidos, y le tiramos dos tonterías a los maderos, porque aunque parezca mentira, el espíritu de Franco está vivo en muchísimos policías hasta el punto de que les arrojas un ladrillo y van e intentan darte un palo, di-so-lu-ción de los cuerpos represivos, eso les gritamos, una lección de democratización de la calle que es de todos y de todas, venciendo el yuyu de la dominación capitalista, y después terminamos un poco empedusados en Heraclio Sánchez, algunos muy mamados, no lo discuto, y otros pensando en un rearme planificado de la nueva izquierda, ñoooos, está fuerte el ron, una izquierda al servicio de la gente buena, la buena gente, porque la gente es buena, qué buena es la gente, la gente es muy linda, qué haríamos sin la gente, ¿no, gente? Yaaas.

Por eso estoy convencido de que la película que se han montado lo que Pablo llama, y lo llama muy bien, es un crack, las cloacas del Estado, va a terminar en nada, porque fíjense todos los ratas que están sueltos por la calle, la corrupción que hemos denunciado y tal y a quien quieren procesar es a mí porque hace media eternidad, ¿no?, participé en una manifa, de lo que estoy orgulloso, porque soy uno más en la protesta, en el basta ya a todas las injusticias, privilegios, explotación, y para eso estamos en el Gobierno, para acabar con la explotación, dando ejemplo, porque a los diputados, senadores, ministros y directores generales de Podemos no nos explota nadie y eso es empoderarse y lo demás dejar que la derecha te coma la oreja.

Y vienen los notas de la derecha, porque la derecha es lo que es, toda esa peña oscura y golpista, a veces te encuentras gente enrollada pero, colega, gente chunga, la gente que tiene la culpa de que tus padres y abuelos hayan sido pobres y con problemas bucodentales, yo pude estudiar hasta llegar al comité de empresa de la Refinería, pero cerraron el tinglado y a ver dónde me meto si no sigo aquí, en fin, la derecha esta es que es golpista, franquista, nazi, son nazis aunque no quieran, hay gente buena pero en el fondo son nazis, primo, son así de nazimiento, mira qué quedada más guapa, jajajaja, y esa es la gente que quiere que vaya a declarar voluntariamente al juzgado, piensa un poco, colega, si un nazi te dice que debes hacer algo, haz lo contrario. Así que yo sigo aforado, eh, que vengan a pedir el suplicatorio, que los compis del PSOE, de Podemos, de ERC y del PNV ya dirán que nones y el fascismo morderá el polvo una vez más en las puertas de Madrid, me oyes, men, y no me compares con Clavijo, porque yo soy de izquierdas, yo soy de la gente buena, de la gente linda, de la gente bella, de la gente verdadera, colega. ¿Por fin hay aumento de sueldo o no?