Quise lograr una meta y me resultó inalcanzable: Entender a este país. Reduje mis expectativas entonces y lo intenté con mi Comunidad: fracasé con el mismo estrépito. Seguí acotando campo y me centré en el pueblo. En el mío: Nada, de mal en peor. No quise ceñirme a mi casa por si acaso. Así podré echar la culpa a los otros.