Maravillas veraniegas y otras maravillas

Las excavaciones veraniegas suelen traernos cada año alguna maravilla, algún hallazgo arqueológico que nos sorprende por su belleza o significado. Este año la maravilla ha sido la del encuentro de un ánfora en la ría del Eo. La pieza, de gran tamaño y con dos asas, remonta a unos 2.600 años antes de Cristo. De tipo griego, ha de proceder del Mediterráneo, bien atravesando Francia y navegando después hasta nuestra tierra, bien bordeando la Península por el Atlántico. Me interesan los aspectos materiales de la cuestión. ¿Qué guardaba en su interior? ¿Por qué bienes esperaban cambiarlas quienes la transportaban? Evidentemente, no por monedas. Pero, especialmente, lo hacen los inmateriales, los emocionales e intelectuales. ¿Cómo sabían a dónde dirigirse y qué demandábamos aquí, en el territorio en que hacía pocos años que una nueva civilización había puesto en marcha los castros? ¿De qué modo había circulado esa información entre lugares tan lejanos? Y, sobre todo, ¿qué pasión o codicia hace aventurarse a comerciar a lo largo de tantos quilómetros o millas, a través de territorios hostiles en poco más que barcucos? ¿Qué vive en el interior de estos hombres? Pero no debería extrañarnos esa aventura. Muchos miles de años antes, alguien inventa un útil de piedra, pongamos, en algún lugar de la Europa oriental, o acaso una nueva forma de expresarse, pintando en lo oscuro de las cuevas con una determinada técnica. Poco a poco, esas nuevas técnicas o formas de expresarse viajan, se expanden, convencen, se contagian, se hacen universales. ¿Qué empuja a esos hombres a desplazarse, a formar a otros, a negociar seguramente con ellos, a no quedar con su secreto? ¿Podemos calificar su acción de progresista al transformar la naturaleza y mejorar las condiciones de vida o bien no lo es, al provocar, sin duda, la desigualdad social y entre grupos, que los más conservadores mantienen?