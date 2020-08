Economía o salud

Hasta ahora se podía decir "el Covid-19" o "la Covid-19", indistintamente. Las dos formas son correctas. ¿Por qué no empezar a decir también "lo Covid" como uno dice "lo aburrido", "lo tedioso", incluso "lo que no puede ser? Lo que no puede ser es que el monotema devenga pantema, pues contamina todo tipo de información, sea económica, cultural o rosa. Infecta los sueños, los ensueños y la filosofía. Monopoliza las conversaciones familiares, los diálogos amorosos y las reconvenciones que hacemos a los niños. Intente usted hablar en una reunión de cualquier asunto que quede fuera del pantema y verá cómo alguien encuentra enseguida el camino de vuelta al virus. Es como si al tratar de salir de un laberinto fuéramos reconducidos una y otra vez a su centro. Aquí estamos de nuevo porque la enfermedad afecta también a la geometría espacial, si existiera este tipo de geometría, que creo que sí. Intercambiábamos una vecina y yo recetas de cocina cuando por hache o por be nos precipitamos en el pantema del que huíamos. No hay sección de los telediarios en la que no aparezca, de un modo u otro, el bicho.