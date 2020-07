Reacciones políticas

"El Partido Socialista Obrero Español- Partido Socialista Canario quiere señalar el papel excepcional que ha jugado en la resolución de la que ya se llama "crisis del cometa" su secretario general y presidente del Gobierno autónomo, Ángel Víctor Torres, que ha demostrado de nuevo una excepcional capacidad de liderazgo en la resolución de crisis apocalípticas. Alertado por los servicios de seguimiento del Instituto de Astrofísica de Canarias, Ángel Víctor Torres, acompañado por una pequeña comitiva, se trasladó en helicóptero al norte de Tenerife y en el aire practicó su ya universalmente conocida la imposición de manos y desvío la trayectoria del bólido, que se dirigía a Las Canteras, para hacerlo caer en un predio entre Icod de los Vinos y Buenavista del Norte. Una súbita ráfaga de viento impidió que el cometa se precipitara sobre Aurelio Abreu pero, como explicó con su habitual humildad Torres, "todo no puede salir perfectamente".

"Nueva Canarias se felicita de que la caída de un meteorito al norte de Tenerife se saldara sin daños materiales o humanos gracias a la acción de un gobierno progresista y plural que pone nuestro territorio por encima de todo. El vicepresidente y consejero de Hacienda y Relaciones con la UE, Román Rodríguez, visitará la zona no afectada el próximo lunes por la tarde (se enviará ampliación)".

"Coalición Canaria se pregunta hasta cuándo van a seguir cayendo meteoritos sobre Canarias y recuerda que en 27 años de gobierno nacionalista el espacio exterior jamás fue una amenaza para nuestras islas. ´Nos parece bochornoso el espectáculo de un presidente que es incapaz de exigir a Madrid que no impacten cometas peligrosos en territorio del archipiélago', ha declarado el secretario general de CC, José Miguel Barragán, ´y exigimos que se reúna de una vez la comisión bilateral Canarias-Estado para consensuar una nueva reforma de nuestro REF e incluir la caída de meteoritos como un elemento que sea compensado económicamente y fuera, por supuesto, de los presupuestos generales´.

"Podemos solicitará en el próximo pleno parlamentario que la Comunidad autónoma eleve una propuesta a la Unión Astronómica Internacional para que el meteorito caído recientemente en Tenerife reciba el nombre de Fernando Clavijo, para que tanto los niños y jóvenes actuales como las futuras generaciones de canarios no olviden, gracias a este simbólico nomenclátor, la aterradora amenaza y el potencial destructor que supuso quien fuera inexplicablemente el presidente del Gobierno canario entre 2015 y 2019. Asimismo, Noemí Santana, secretaria general de Podemos, aseguro que su partido presentará una ley para que a partir de su aprobación "quede terminantemente prohibido que los cometas caigan en territorio de las islas y que José Manuel Bermúdez pueda presentar mociones de censura".

"La Agrupación Socialista Gomera felicita efusivamente al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, por su labor al frente de "la crisis del cometa", pero señala, al mismo tiempo, que el cuerpo celeste "impactó a pocos cientos de kilómetros de la isla de La Gomera" lo que supone "un recordatorio de los riesgos de la doble insularidad en situaciones extremas". El secretario general de la ASG, Casimiro Curbelo, exigió al respecto una modificación presupuestaria inmediata para que La Gomera "pueda contar con sistemas tecnológicos para la detección inmediata de cometas y asteroides que amenacen su integridad insular". "Y lo quiero ya", agregó Curbelo.