Es difícil no estar de acuerdo con los que, como el vicepresidente Román Rodríguez ayer mismo, apelan a la conciencia cívica para que las normas se reepeten y se cumpla con el uso de mascarilla, la distancia social y la higiene de manos. Pero eso se ha repetido cien veces, es un eslogan lo suficientemente jaleado, y los poderes públicos, ante la amenaza que suponen los brotes, deben pasar a la acción. Y pasar a la acción, en Canarias significa imponer la obligatoriedad de las mascarillas con carácter inmediato. Es incomprensible que el Gobierno autonómico no lo haya decretado hace, como mínimo, una semana. Pero no es lo único que estamos abocados a hacer si no queremos destruir un futuro habitable.

Es un error suponer que, una vez superado el confinamiento, se puede abandonar a la responsabilidad individual de los ciudadanos las medidas básicas contra la propagación del virus. Simplemente porque los ciudadanos son incapaces de imaginarse como víctimas, y no me refiero únicamente a adolescentes toletes. Y esta actitud es más grave en Canarias, donde el número de hospitalizados ha sido modesto, y el de muertos, aún más bajo. La inmensa mayoría se cree inmortal y esa aventurada pero íntima convicción se ve reforzada porque jamás han visto a alguien intubado en una cama, con veinte kilos menos, la piel traslúcida y la mirada perdida mientras agoniza, es decir, lucha al límite de sus fuerzas contra la infección. Si ahora mismo me asomo a mi ventana puedo contemplar a una docena de personas apretujadas en la minúscula terraza de un pequeño bar. Absorben cervezas y refrescos mientras charlan y ríen. Ninguno lleva mascarilla. El camarero sí, pero se la quita de pronto y se pone a fumar como un poseso mientras comenta con los presentes el último partido del CD Tenerife.

Como simplemente nos jugamos la vida –y la viabilidad misma de nuestra sociedad– no cabe otra opción que aplicar una vigilancia estricta y, si llega el caso, punitiva contra los que se salten las normas que nos protegen a todos. Multas despiadadas a los que no lleven mascarillas –y a los padres si se trata de menores de edad– y extremar la vigilancia policial sobre concentraciones vinculadas a fiestas y reuniones sociales. Sin duda es lamentable, pero deben disolverse expeditivamente los botellones con la intervención policial pertinente y que lluevan multas sobre los participantes. Ha sido una imbecilidad abrir las discotecas, los casinos y establecimientos similares: deben cerrarse sine die, y de nuevo, penalizar económicamente a los que no lo entiendan así y pretendan disfrutar de un boncho antes del apocalipsis que gracias al boncho terminará llegando para todos.

Y finalmente corresponde tomar al Gobierno autónomo, por supuesto, un conjunto de medidas inmediatas: desde la mayor y mejor campaña que pueda organizarse para la vacunación contra la gripe en el próximo otoño, en particular entre los mayores de 60 años, hasta facilitar gratuitamente mascarillas a los ciudadanos con menos recursos económicos, aumentando al mismo tiempo el número de rastreadores en las próximas semanas hasta llegar a un número aceptable: 600 sería más o menos razonable para una comunidad como la nuestra. Entre tantas dosis de azucarado optimismo con que nos dopan a diario el presidente Ángel Víctor Torres tuvo un instante de lucidez sincera cuando indicó que un nuevo confinamiento sería letal para la supervivencia misma de Canarias. Es estrictamente cierto. En los próximos meses nos jugamos la vida, el país y el futuro.