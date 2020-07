No habrá regalos

Como los judíos que seguían a Moises por el desierto, los gobernantes del Sur no hacen más que mirar al cielo de Bruselas esperando que caiga el maná de las subvenciones a fondo perdido. Esas que, como en el cuento de la lechera, nos permitirán superar el hundimiento de la economía y la quiebra del país. Pero ya nos estamos enterando de la mala noticia: no habrá tanto dinero a fondo perdido como esperamos. Los reyes magos no existen.

Los países "frugales" –léase "tacaños"– de la Unión Europea están cabreados con las naciones del Mediterráneo en general y con España en particular. Nuestra gasolina y nuestras bebidas alcohólicas son las más baratas del continente. Pagamos el IVA más bajo. Y nuestra calidad de vida es mucho mejor que la suya. Si queremos vivir como europeos tendremos que pagar como los europeos. Eso es lo que nos están gritando los ciudadanos del Norte rico a los que estamos pidiendo que nos regalen medio billón de euros por la cara. Y va a ser que no.

España está al borde de la ruina como país. La Seguridad Social no cubre sus gastos porque cada vez hay más gente cobrando pensiones y menos gente trabajando. Cada año gastamos más de lo que ingresamos. Y a pesar de ello nuestros gobernantes siguen aumentando los salarios y las plantillas públicas –y sus propios sueldos, naturalmente– y los mastodónticos gastos de funcionamiento del Estado. Las necesidades crecen y los ingresos descienden. Y cuanto más pobreza hay más crece un fraude fiscal que ya supera el cuarto de billón de euros.

Necesitamos dinero de Europa. Pero nos lo darán con condiciones. Tendremos que subir los impuestos y bajar los gastos. Comprometernos para devolver lo que nos presten en un periodo razonable de tiempo, ajustando nuestra vida a la austeridad. Porque no les quepa la menor duda, la vida en España, Italia o Portugal, el mediterranean way of life es mil veces mejor que la triste existencia nórdica, tan fría y rígida como su clima. Y tan oscura como sus días, cuya luz se empieza desvanecer a las cuatro de la tarde.

Los milagros no existen. Si quieres tener mejor Sanidad o pagas más impuestos o consigues que los profesionales de la salud cobren menos. Y lo mismo pasa con la Educación. Y con todos los servicios del Estado. Pero algo no funciona cuando los salarios públicos son, de media, el 30% superiores a los privados. En este país solo te puedes comprar un chalé en Galapagar si trincas el salario de un vicepresidente del Gobierno. Pero aunque han aumentado notablemente las vicepresidencias, no hay cama para tanta gente.

Existe la ficción de que la seguridad es estar "enchufado" en la administración. Pero solo es otra manera de engañarse. Lo público vive de lo privado. Si se corta la sangre, el corazón se para. Y el mercado privado del trabajo y la empresa están hoy agonizando como un pez fuera del agua. Como a los judíos, nos queda por atravesar un largo y polvoriento desierto. Pero sin maná.



El recorte

El hombre susurrante. Ahora que hemos descubierto, gracias a la vaselina de la televisión autonómica, que Angel Víctor Torres es el hombre que susurra a los caballos de la Macaronesia –o sea, el Roberto Redford de Arucas– no sé yo a qué estamos esperando para mandarle a Bruselas para que le sople en la oreja a los rácanos de Holanda y Austria, que no quieren darle a Pedro Sánchez el pastizal que necesitamos para salvar el año, las pensiones, el aumento de salarios públicos, el ingreso mínimo vital y el resto del gasto público. Y, ya, si eso, que le susurre también a la señora Montero, cuando venga de regreso, para que la Hacienda española se acuerde de que además de País Vasco, Navarra y Cataluña, estamos por aquí abajo con el agua por el cogote. Dos caídas de ojo, dos sonrisas hollywoodienses y un suspiro en la oreja y el presidente se nos viene con la morterada debajo del brazo. Porque tenerlo aquí, susurrándole a los compañeros del pacto, que son cuadrúpedos, pero de la rama lupina, no viene al caso. A los lobos, por mucho que les susurres, les puede el hambre. Vi en la tele autonómica la comparación con el Redford susurrante, recogí la mandíbula del suelo y me vine como un tiro para proponer que le saquen el pasaje hacia la cumbre de la Unión Europea. Pero ya. Que lo arregla en un suspiro. (Por cierto: la vergüenza ajena que debe haber pasado Torres en la entrevista no se la deseo a nadie).