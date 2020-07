Apología de la memoria

No lo recuerdo muy bien. Hace ya unos años. En una de esas lecturas gratuitas que hacemos con la mera intención de alimentar inquietudes interiores, cuando tropecé con un título que me cautivó. Huid del escepticismo. No sé si fue el imperativo del título o el motivo de dicho imperativo -porque todos estamos tentados de escepticismo en muchas áreas de nuestra vida-, lo que me hizo hundirme en su lectura. Recuerdo de dicha lectura dos consejos del autor. Lo primero, reconocer que un pato en la charca de un parque es un pato. O sea, recobrar la gramática de la evidencia en nuestra percepción. Y, el segundo, y es lo que me ha traído a la memoria este libro, la afirmación que hacía de que era más importante conocer de memoria un poema que haber analizado sintáctica y morfológicamente 500 de ellos.

Cuando una sabe un poema de memoria lo recita de vez en cuando. Lo usa. Lo rememora haciendo que siga siendo sugerencia y rearmando nuestra cultura. Un poema memorizado es un poema nuestro. Escrito por otro, puesto sobre el papel por los sentimientos de su autor, pero la memoria lo hace nuestro, nos pertenece ya para siempre. Para un autor, que un poema esté ya editado en los recuerdos imborrables de otra persona debe valer más que cualquier tipo de premio que se pueda obtener en el mundo de los reconocimientos literarios. Ese poema ha modelado el mundo interior de otra persona. Lo ha hecho suyo y vive con él, y vive en él.

Recuerdo algunos poemas aprendidos de memoria en mi infancia. Recuerdo aquel que describe la conversación de un cocodrilo y un perro. El perro bebía mientras andaba por la orilla del río y le aconsejaba el viejo cocodrilo lo dañino –dañoso decía el poema- que es beber y andar. Recuerdo la respuesta del sabio perro: "(€) dañoso es beber y andar,/ pero ¿es más sano esperar / a que me claves el diente?". Magnífico final la frase del cocodrilo: "(€) Oh, qué docto perro viejo / yo venero tu sentir, / en eso de no seguir, / del enemigo el consejo". Recuerdo el Cantar del Conde Olino. Sí, ese que era expresión del amor incondicional, de duros impedimentos familiares para un amor fiel y definitivo que concluía con aquel desenlace dramático: "(€) Él murió a la media noche, / ella a los gallos cantar".

Ya no recordamos ni el propio número de teléfono. Hacemos un uso mínimo de la memoria. Ya no poseemos elementos externos a la tecnología que nos equipen una conversación y que nos ofrezcan recursos de significado grabados en el alma. El péndulo de la historia ha huido de la memoria apelando a la comprensión de los significados. Pero lo uno no debe olvidar lo otro. Hay que entender y razonar, pero hay que tener elementos que nos sirvan de sillares del edificio del espíritu crítico. Hacen falta percheros en los que colgar los nuevos conocimientos de una formación permanente. Si no, estamos abocados a empezar siempre de cero, colocando nuevos elementos en una habitación, ya de por sí, desordenada.

En la época del Alzheimer y de los desgastes neurológicos que tanto miedo generan en los que empezamos a acercarnos a la sexta década de nuestra vida, hay que reivindicar la memoria. El valor de los recuerdos. Admiro a los poetas y a los músicos que son capaces de usar las palabras o las notas para expresar sentimientos y emociones. Pero más admiro a quien ha introducido en su mundo interior, esas melodías o esos poemas que se han convertido en razones de sus mismos sentimientos.

Cuando nos falte la memoria, ya no habrá bibliotecas.

(*)_Delegado de Cáritas diocesana de Tenerife