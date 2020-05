Algunos embajadores de Trump en Europa se comportan como gobernadores

Algunos embajadores de Estados Unidos, o diríamos más bien de Donald Trump, se comportan como gobernadores en el trato con sus aliados europeos, que no parecen merecerles más respeto que si se tratara de repúblicas bananeras.

El caso más extremo de esa insolencia tan poco diplomática tal vez lo represente el embajador norteamericano en Berlín, Richard Grenell, quien, desde que asumió el cargo, no ha parado de amenazar con sanciones a las empresas alemanas, y en general europeas, que no se plieguen a los embargos decretados por EEUU contra los países que no son de su agrado.

Grenell ha querido aprovechar estos días la polémica estallada en el seno de la coalición alemana en torno a la continuidad de las armas nucleares de EEUU estacionadas en su territorio para conminar a Berlín a que deje de cuestionar su participación en la estrategia de disuasión de la OTAN.

El copresidente de los socialdemócratas alemanes Norbert Walter-Borjans y el jefe de ese grupo parlamentario, Rolf Mützenich, habían puesto antes en tela de juicio tanto la continuidad de esa participación en la estrategia conjunta como la oportunidad de comprar a EEUU cazas de la última generación que puedan transportar ojivas nucleares.

Aunque las opiniones de esos dos líderes del SPD no son compartidas por la coalición entre ese partido y la CDU/CSU, que ha reiterado, por el contrario, su firme y continuado compromiso con la Alianza Atlántica, Grenell no quiso dejar pasar la ocasión de lanzar un nuevo aviso al Gobierno de Berlín.

Por cierto que, pese a carecer de experiencia en el campo de los servicios de inteligencia y como premio a su absoluta lealtad a Trump, Grenell ha sido nombrado recientemente por el Presidente director interino de los diversos servicios de espionaje de su país, entre ellos la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad, por lo que se ausenta con frecuencia de Alemania.

Para no ser menos que su colega de Berlín, la embajadora de EEUU en Varsovia, Georgette Mosbacher, intervino en la polémica alemana al escribir el fin de semana en Twitter que si el Gobierno de Angela Merkel opta por "reducir su potencial nuclear y debilitar así a la OTAN", Polonia, que cumple sus obligaciones, entiende los riesgos y está además en el flanco oriental de la Alianza, podría tomar el relevo.

Tan poco diplomática intervención por parte de la embajadora de Trump motivó la inmediata respuesta de su colega germano en la capital polaca, Rolf Nikel, quien aseguró también en Twitter que "Alemania cumple plenamente sus compromisos con la OTAN y sus socios, según los acuerdos de la coalición".

Polonia tiene, sin embargo, un grave problema, según los estrategas de la OTAN, y es que su fuerza aérea utiliza aviones militares de fabricación tanto soviética como norteamericana ya anticuados y que su flota está sólo en parte en posición de intervenir en un eventual conflicto.

No importa, sin embargo: a comienzos del año en curso, el Gobierno de Varsovia anunció su decisión de adquirir por el equivalente aproximado de 4.200 millones de euros un total de 32 cazas de la última generación, el modelo F35 de Lockheed, que compite con el Eurofighter europeo. ¡Y de eso, que no de otra cosa, se trata!