Nuestras necesidades humanas

Necesitamos la belleza que hace posible respirar con la mirada. Necesitamos la verdad como alivio intelectual de nuestra búsqueda permanente. Necesitamos el bien que hace bella y verdadera nuestra vida. Somos mucho más que un conglomerado de células organizadas con lógica para ser sostenidas mutuamente en un organismo vivo. Necesitamos la sana autoconciencia de nosotros mismos interactuando con la realidad más allá de lo mensurable. Necesitamos el juego y la risa. Necesitamos sabernos soñados y pensados con sentido. Y esas necesidades son también humanas.

La fila de niñas y niños, arropados por el cariño y admiración de sus padres y familiares cercanos, entrando por la via sacra de cualquier iglesia, en estos días del mes de mayo eran una constante. Mayo y las primeras comuniones estaban vinculadas de tal forma que este año 2020, con la pandemia por Covid-19 en el horizonte, vamos a echarlas de menos. No porque no se puedan celebrar con las medidas sanitarias establecidas, sino porque no han sido posibles las catequesis adecuadas y porque las familias ven complicado organizar las celebraciones familiares esperadas. Lo cierto es que, con toda razón, la Vicaría General de nuestra diócesis ha trasladado las primeras comuniones a los meses de octubre y noviembre, antes del inicio del tiempo de Adviento.

La salud solo la valoramos cuando la perdemos. Puede ser que valoremos lo realmente importante de la experiencia de celebrar por primera vez y en forma plena la eucaristía, gracias a esta situación extrema que nos la dificulta. Para que la comida sepa, hay que tener ganas de comer. Lo digo así porque mi abuelo se enfadaría si dijera que hay que tener hambre. "No digas que tienes hambre. Di que tienes ganas de comer; tú no sabes lo que es tener hambre". Y cuando con ganas de comer nos ofrecen un buen plato, el gozo se reduplica. Tal vez las ganas de celebrar la misa pueda ser una ayuda para las próximas primeras comuniones otoñales.

He tenido la suerte de conocer experiencias, en estos días de confinamiento extremo que hemos pasado, de personas que me manifestaban lo que extrañaban poder recibir la comunión. Es curioso que se desee comulgar con esas ganas espirituales de comer. También soy consciente de que no todos podemos percibir esta realidad, porque nace de una fe y un amor incomprensible y extraordinario. Para muchas personas, el lunes pasado fue vivido en las recién reabiertas iglesias, con todas las medidas de distanciamiento social prescitas, como una primera comunión en mayo después del estado de alarma decretado por el Covid-19.

"No solo de pan vive el hombre" es una expresión que es tan cierta como la luz de la luna llena de la semana pasada. Sin alteridad, sin relaciones, sin saberte querido por alguien, sin que te escuchen, sin que te entiendan, sin escuchar o sin ver a los nietos, sin despedir a quienes queremos, sin contemplar una sonrisa dirigida a uno, sin?, tantas cosas es difícil vivir. Las necesidades básicas, aquellas con las que mantenemos nutrido nuestro cuerpo, son humanamente insuficientes para llevar una vida plena. Necesitamos mucho más. Necesidades psicológicas, culturales, intelectuales, espirituales. Somos más que biología. Y ese "más" que somos, no se contenta solo con satisfacer el hambre de pan.

Una relectura serena y contemplativa de la Declaración de los Derechos Humanos nos puede ayudar a contemplar una lista de necesidades a las que tenemos derecho. Y van más allá de las meramente vitales y de subsistencia.