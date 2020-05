Pasará. Claro. No queda otra. Qué bonita la vida. Tan bonita que a veces se despista. Se esconde. O se pierde. Y no hay quien la encuentre. O aparece hecha jirones. Como si hubiera huido entre zarzas y espinos. A veces, pienso en lo duro que es pararse a pensar. Buscar sentido a cuanto hemos vivido, a cuanto nos ha pasado. A lo que nos ha sucedido. A la brevedad de los buenos momentos. A lo pesado y abrumador de esos otros. Y, ese todo, es ella. La vida. La nuestra. La que nos tocó en aquella lotería tan injusta e irracional como imprevisible. No nos preguntaron. Pero aquí estamos. Somos privilegiados. En este viaje espléndido en el que el mayor lastre con el que cargar es el miedo. El miedo es una bala. Un disparo. Pasará. Mientras tanto no permitas que el miedo incendie tus ojos, tu boca, tu piel? aguanta. El otro, ese con el que te vas a cruzar en la acera o la calle, no es un criminal, es un ser humano: como tú. Paseamos temerosos de encontrarnos de frente con la parca. Miramos sin confianza. Desconfiamos de todo.

En este confinamiento, solo echo de menos al futuro. Como la vida, a veces se nos despista. No sé quién lo maneja. Hasta hace poco creí que éramos nosotros mismos, pero ahora me crecen las dudas. Como soldados a la espera de que se nos anuncie que la guerra ha concluido, escuchamos los vaticinios sobre la vuelta a la normalidad. Ahora bien, ¿a cuál de ellas? Hay muchas y no todos procedemos de la misma. ¿A la del pez grande se come al chico? al cada palo aguante su vela? a la del ande yo caliente? a la de lo mío es mío y lo de los demás a medias? a la del al enemigo, ni agua? Estas solo son las anormalidades de siempre.

El otro día escuché a un periodista llamar "inepto e imbécil" a Fernando Simón, médico epidemiólogo y portavoz del ministerio de Sanidad. Que sea habitual que lo insulte no significa que debamos considerar normal que lo haga. ¿A qué normalidad anhela volver este personaje, a la de hace meses o a la de hace siglos? Contribuyamos entre todos a crear una nueva que verdaderamente lo sea. El espejismo en el que vivíamos no tiene vuelta. ¿Qué normalidad añora el monstruo que escribió "rata asquerosa" en el capó del coche de una doctora?

Toda esta adversidad ha de servir para madurar más rápido, para que anhelemos estar entre quienes contribuyan a hacer un mundo más justo. Precisamente, la pandemia nos está demostrando la importancia de los buenos profesionales, en todas las áreas. Nadie sobrará para que todo funcione de nuevo, no como antes sino mejor, seas cajera, guardia civil, agricultor, taxista, maestro, enfermera o cirujano? El valor del esfuerzo, tanto del personal como el colectivo, debería ser una de las lecciones que nuestros estudiantes aprendan del confinamiento. Hagan trabajos, lean, escriban sus vivencias. No se queden en el aprobado sin más. El examen que más importa empezó el primer día de confinamiento, en una asignatura llamada "Conducta". Y si tienen dudas sobre el temario, pregunten a sus padres o a sus abuelos. Aprendamos a ser mejores seres humanos. Es decir, más normales.

Mientras tanto, mi postura es la misma: respaldo a las instituciones y a sus responsables. Celebro aciertos y disculpo casi todos los errores. Sólo sé que no sé nada. ¿Y usted?

Feliz domingo.

PD Madre, muchas felicidades por tus 85 victorias. ¡Cuánta felicidad me sigues dando! Te necesito. Como siempre.