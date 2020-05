"Y también hay un ministro que se llama Rovira Tarazona"

La vida nos ha hecho tertulianos. Lo que antes era una conversación de bar, hasta las tantas, ahora es un programa de televisión alargado como un chicle en el que un grupo de personas, que también se llaman periodistas, pero que son, en sentido estricto, tertulianos, es decir, gente que habla de cualquier cosa en una tertulia, destripa la actualidad como si fueran especialistas de todo.

Ese es un mal de nuestro tiempo que tiene también el nombre de periodismo. Los periodistas somos, naturalmente, los culpables de que el oficio se haya mezclado con semejante facundia, pues asistimos con gusto, y a veces con regusto, a esta abundancia de palabras que al final se convierten en cotufas. Todos, pues, caemos en la tentación de decir lo que se nos pasa por la cabeza, pues no se observa, francamente, que quienes asisten a tales eventos lleven preparada la batería de respuestas que deben tenerse ahora para tantos asuntos como los que nos convocan.

Ahora esos asuntos se dividen en dos, la política y el virus, o la política sobre el virus. Los científicos convocados han caído en la misma tentación que los periodistas: hablan por hablar, lanzar suposiciones que no tienen ni el valor de haber sido precedidas por el estudio o por lo duda. La ciencia es algo muy serio, y ha de explicarse cuando concluye su investigación. Ahora, como del virus se sabe tan poco, desde la mañana a la noche escuchamos especulaciones inagotables sobre lo que ya se sabe que no se sabe tanto.

Cuando pase esta horrible gripe mayor las cosas volverán a su cauce y los científicos dejarán, presumiblemente, las tertulias. Pero seguiremos ahí los eternos aprendices de todo, es decir, nosotros los periodistas, pregonando saberes que no hemos consolidado, lanzando rumores que nos han contado supuestos informantes a los que transitamos a diario? Y así iremos llevando al televidente, al lector o al escucha la sensación de que sabemos de todo porque en realidad nadie nos repregunta.

Ahora somos como una bolsa de cotufas que se lanza al golfo de la información como si nadie fuera a verificar luego nada de lo que digamos. Y hemos contagiado a la población. Por ejemplo, a la población política, cuyos representantes, en el Parlamento o en los gobiernos, tiran barro a la pared a ver si pega, como los tertulianos. Esta semana hemos tenido algún caso en este sentido. Aparte de que en los debates parlamentarios, tan ríspidos, se ve en el tenor de las preguntas al Gobierno el deseo de que éste resbale, a partir de interrogantes que se basan más en el rumor que en el conocimiento, se observa que ministros en el ejercicio de su carga se lanzan al ruedo con argumentos que o bien se dan a destiempo o bien se basan en las ocurrencias y las conjeturas.

Le ha pasado a Alberto Garzón, que de pronto ha saltado al ruedo, desde su confinamiento en Consumo, donde es ministro, para dictar su doctrina sobre los valores o falencias de la industria turística. Ya se sabe lo que le pasó al novelista Francisco Candel, cuando en los años 60 del siglo pasado escribió un libro que irritó a su barrio pobre de Barcelona. Pudieron haberlo lapidado, pero no lo hicieron, así que él escribió luego un libro sobre el escándalo titulado ¡Dios la que se armó! Pues la que se ha armado con Garzón, que negó el porvenir del turismo como una industria sólida o decisiva, ha sido igualmente estrepitosa. Es muy probable que el ministro, que tiene estudios de Economía en Estados Unidos, como él recuerda de vez en cuando, haya leído y estudiado el asunto más allá de sus años de alumno, pero ahora es ministro y se le supone, o quizá se le exige, el don de la oportunidad. Pero él, en medio de la circunstancia más grave del turismo español en toda su historia, se lanzó al ruedo parlamentario con la más inoportuna de las evocaciones. Y, claro, la industria, y no tan solo la industria, le sacó el espejo de la realidad, para avergonzarlo. Luego él usó los medios para irse rodeando de argumentos que le significaran una salida digna a su entrometimiento. A estas alturas en que escribe sigue haciendo su ronda, dotado de goma de rectificar, a ver si del destrozo no quedan rasguños.

En la historia de los ministerios hay casos así. Cada uno ha acabado como ha acabado, que de esa historia hay mucha tela que cortar. Pero también hay ministros en los que puede verse el titular de Consumo, que tampoco es una cartera que llame a tanto conflicto. En la época en que era editorialista del periódico El País, y en tiempos de Adolfo Suárez, Javier Pradera solía hacer balance de lo que hacían los titulares de las distintas carteras de aquel volátil gabinete. Y solía detenerse, ante el punto final, siempre en un mismo ministro, que se distinguía por no hacer nada quizá para no meter la pata. El moto de Pradera era siempre el mismo: "Y también hay un ministro que se llama Rovira Tarazona". Ya Garzón perdió la oportunidad de que, en adelante, los comentaristas (ahora también llamados tertulianos) se refieran a su gestión diciendo "y también hay un ministro que se llama Alberto Garzón".