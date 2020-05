Y ahora... ¡a por los ricos!

Desmontemos una mentira repetida. En España existe la progresividad fiscal. El impuesto sobre la renta de las personas físicas grava más a quienes más ganan. Y el impuesto sobre el patrimonio recae sobre quienes más riquezas poseen. A todo ello hay que sumarles los impuestos sobre bienes inmuebles o sobre el lujo de los artículos que adquieren los más pudientes. Es decir, que la fiscalidad, directa e indirecta, en España es -con matices- similar a la de los países europeos más desarrollados.

Repetir que en este país los millonarios no pagan más es una falsedad similar a la de que España tuvo que rescatar a los grandes bancos. No es verdad. El Gobierno español inyectó cien mil millones de euros en la quiebra de las Cajas de Ahorros que eran entidades en manos de los partidos políticos, las patronales y los sindicatos. Los políticos taparon velozmente la quiebra de la banca pública española con el dinero de Europa y el de nuestros impuestos: porque la habían causado ellos. Esa es la verdad pura y dura. Como también es verdad que, después de hacerlo, se las entregaron, saneadas, limpitas y con un lazo de regalo, a los bancos, para que las digirieran plácida y cómodamente. Pero esa es otra historia.

La realidad es que si nuestro país recauda un 15% menos que el resto de los países de la eurozona es, básicamente, por el fraude fiscal. Seguimos siendo la tierra de Riconete y Cortadillo, la de las facturas sin IVA y el cáncamo del cuñado y el amigo apañado. Y en esa picaresca se nos va alrededor de un 20% del PIB, casi un cuarto de billón de euros. En Canarias, según las estimaciones de los técnicos de Hacienda, el porcentaje de la economía sumergida podría llegar casi al 28% de nuestro PIB. Más dinero del que tiene el presupuesto de la Comunidad Autónoma para este año.

Para desgracia del argumentario de Pablo Iglesias, los protagonistas de la economía sumergida no son los ricos sino las clases medias, que pagan en dinero negro. Pero no dejemos que la verdad nos estropee un buen titular. En vez de reforzar los equipos humanos y técnicos de la Agencia Tributaria, para que todo el mundo pague lo que debe, es mucho más rentable socialmente empezar una presión sobre las grandes fortunas.

Vamos a ver: odiamos a los ricos. Lo llevamos en los genes. Yo es que veo a Amancio Ortega y se me revuelven las tripas. Un tipo que ha creado un imperio mundial desde unas tienditas de ropa en su pueblo. Y que encima regala millones a la Sanidad pública en equipos carísimos. Para humillarnos. El discurso de Pablo Iglesias está poniendo el dedo en todas nuestras llagas. Detestamos a esa caterva de gente con inmensas fortunas, aunque se las hayan ganado con su talento. O igual justamente por eso. Y a los bancos. Y a los empresarios. Y cuanto mayor sea la pobreza y el hambre en España, más odiarán los que no tienen a los que tienen. Porque así son las cosas y así se las hemos contado a lo largo de la historia.

A la gente le importa un pimiento lo que pagan las grandes fortunas. Lo que quieren es que no haya. Aquí no deseamos tener el cochazo que nos pasa por delante, deseamos que el tipo que lo lleva lo estrelle contra el pilar de un puente. Nuestra envidia no es un motor; es ácido sulfúrico

Por eso Iglesias sintoniza. Así empezó su líder carismático, el comandante Chávez. A los españoles nos pirran los militares en el poder. Es querencia histórica. "¿De quién es esa casa? Exprópiese?". Y la gente le aplaudía con las orejas. El nuevo comunismo populista nos quiere conducir a la miseria inflamados de patriótico orgullo. Vayamos primero a por los ricos, para que se marchen de España cagando leches. No los queremos. Ni a las empresas. Ni a la burguesía y las clases medias. En pie los proletarios de Galapagar en la lucha final. Trabajaremos para el padrecito Estado. Y nos pagarán con cajitas de comida que recogeremos con el Carné de la Patria en la boca, moviendo el rabo.