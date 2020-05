Carta abierta al presidente del Gobierno de Canarias

Señor Torres,

Canarias tiene que prepararse ante el escenario más adverso de su historia reciente. La mayoría de los estudios económicos advierten de una enorme pérdida de riqueza en el Archipiélago, entre el 20 y el 30% del PIB. Nos enfrentamos, por tanto, a un periodo de cierre de la actividad de muchísimas empresas y autónomos y a una pérdida de empleos de proporciones dramáticas.

Por eso, señor presidente, he procedido a estudiar con extraordinario interés y detalle el documento que nos remitió usted sobre el Pacto de Reactivación Social y Económico de Canarias. La primera gran objeción de fondo es que este Pacto que usted propone carece de una ficha financiera realista. Lo que usted hace es introducir partidas presupuestarias ya existentes, tanto del presupuesto de la Comunidad Autónoma como de las contempladas por los presupuestos generales del Estado de 2018. Además, la transferencia efectiva de fondos nuevos del Estado es claramente insuficiente. Por otro lado, los cuadros económicos que acompañan al documento son confusos. No se aclara si lo que nos plantea bajo la denominación de fondos propios es una propuesta de modificación presupuestaria para el presente ejercicio, para adaptarlo a la merma de mil millones de ingresos en los impuestos. Pero en el caso de que no fuera así, si de lo que se habla es de unos fondos extraordinarios de 8.712 millones a ejecutar en apenas siete meses, la pregunta, señor presidente, es: ¿De dónde saldrán esos fondos propios? Tampoco se explica.

No es cierto, por tanto, que dispongamos de esos 14.000 millones que se han anunciado en los medios de comunicación. Y lo que es peor, se ha dado la falsa impresión de que con este Pacto nuestros problemas estarán resueltos, cuando no es así.

Coincidimos con usted, señor presidente, en que es urgente e inaplazable que todas las fuerzas políticas de Canarias lleguemos a un acuerdo. Por ello, le propongo que -apelando al espíritu de un Pacto por Canarias- se redacte entre todas las fuerzas políticas un acuerdo de bases para elevar al Gobierno de España y donde consideramos que deben figurar como mínimo estos planteamientos: Definir un Plan Financiero Extraordinario para Canarias dotado por el Gobierno de España, conseguir que se autorice a la Comunidad Autónoma de Canarias y a los cabildos y ayuntamientos al uso extraordinario del superávit, y lograr la autorización para que la Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos puedan acudir al endeudamiento para dotar los fondos que necesiten para protección social y reactivación de los sectores productivos.

Una vez sepamos con claridad cuáles son los recursos financieros de los que vamos a disponer realmente, y no antes, será el momento de sentarnos y alcanzar acuerdos para la distribución de esos fondos. Ese nos parece el comportamiento más útil, además del único honesto y leal con los canarios.

Atentamente

Portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias