Canarias lucha contra los elementos

Es difícil encontrar en la reciente historia de Canarias una semana donde los elementos se hallan confabulados de manera tan diabólica para desafiar a la sociedad canaria en su conjunto. Dichos elementos que, además, se han manifestado en pleno carnaval, no sólo han sido atmosféricos: desde una calima atroz que convirtió por unos días a las islas en el punto más contaminado del planeta; seguido por una lucha feroz y desigual contra el fuego en Gran Canaria y Tenerife, donde las llamas descontroladas por un viento cambiante devoró montes, casas, animales y vehículos; seguido de una alarma sanitaria, al detectarse varios casos de infección por el coronavirus; todo ello ha venido a demostrar hasta qué punto estamos preparados política, sanitaria y socialmente para hacer frente, no sólo a los elementos, sino a la Divina Providencia.

Y, al parecer, estamos en ello. La cuestión no es fácil, ni mucho menos. De la Calima hemos salido con paciencia y templanza; en cierta medida beneficiados por el calendario, ya que nos cogió en días de vacaciones de carnaval; y porque los propios ciudadanos, siguiendo las recomendaciones de las distintas autoridades, tanto políticas como sanitarias, optaron por guarecerse en sus casas cerrando puertas y ventanas. De los incendios, que surgieron en paralelo a la calima, la rápida actuación de los propios ciudadanos, bomberos y demás servicios de emergencia, sin olvidarnos de la tan socorrida y nunca lo suficientemente bien reconocida UME, se saldó con un razonable optimismo. Y de lo que aún no tenemos claro de cómo salir, y que puede acarrearnos más problemas que otra cosa, es del maldito coronavirus; y lo es porque es una epidemia que, al no estar debidamente explicada, está ocasionando una preocupación generalizada -la realidad es que la gripe mata a millones de personas y no se arma la mundial-, aireada tal vez con demasiada vehemencia por los medios de comunicación, que si bien en Canarias se ha sabido detectar a tiempo y controlar con profesionalidad y energía los pocos casos importados que nos ha tocado en esta rueda de infortunio sanitario, el caso es que nos puede afectar, y mucho, a nuestra supervivencia económica, porque no nos podemos olvidar que Canarias vive del comercio y del turismo.

El miedo es libre y la psicosis social es contagiosa, más que cualquier virus. Tenemos por delante una tarea ardua de la que tendremos que salir con cordura y eficacia y uniendo fuerzas. De hecho, y visto los primeros resultados tras dejar a casi mil personas encerrados sin salir en un hotel de Adeje por orden sanitaria-judicial, tras detectarse algún caso de contagio del coronavirus, las autoridades han decidido que si en el futuro -esperemos que no- vuelve a darse dicha situación, ya no será necesario adoptar medidas tan sumamente drásticas y nocivas para las personas y para la actividad turística. En declaraciones a los periodistas, el presidente del gobierno canario ha defendido que Canarias ha demostrado con su actuación que "sabe resolver estos imprevistos y que lo hace con profesionalidad y rigor", y ha subrayado que ese comportamiento "es la mejor carta" que se le puede presentar al visitante de las Islas.

En estos casos de crisis y bulos desmedidos es necesario más que nunca aplicar el sentido común, además de la higiene personal -lavarse a menudo las manos-, mucha prevención y, por parte de las autoridades, potenciar la atención primaria para evitar masificar las urgencias hospitalarias. Y con respecto al sector turístico, que no olvidemos que en gran medida es lo que nos da de comer, tenemos que reinventarnos, poniendo en marcha un plan urgente de comunicación que priorice una campaña global destacando un mensaje de normalidad, seguridad y tranquilidad de nuestro destino Canarias.