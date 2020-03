Dos marquesas, la de Galapagar y Cayetana

Kropotkin uno de los padres del anarquismo era príncipe, Alexander Herzen, el social revolucionario ruso era hijo de la nobleza, Nicolás Sartorius grande de España, como la "duquesa roja" de Medina Sidonia y así alguno más. Sin que se prescribiera incompatibilidad.

Cayetana jamás precisaría de un hombre que, solo por ser su pareja, la colocara en el Consejo de ministros y antes en el Congreso. Este hecho tan indigno y vergonzoso para todas las mujeres es irrefutable y se celebra en el ministerio-regalo con sus fiestas para chicas y algarabía, exhibicionismo de bebé/mamá y séquito, mientras el ya famoso "macho alfa" queda exento y varón. Vidas ejemplares. Cuando se denuncia la falta radical de preparación y experiencia, es el Ministerio de Justicia el encargado de probarlo documentalmente en 26 folios, la ley de igualdad: un cúmulo de despropósitos, suma de pancartas, analfabetismo legal, cuajado de faltas ortográficas. Deberían saber esos grupitos ex-antisistema que son y siempre han sido, con rigor científico social, marginales, algunos incluso lumpen y que todas sus actividades eran callejeras de una única efusión: el tosco pensamiento de pancarta, espray y canto. La más primaria visión sociológica les obligaría a hacer un mapa con la variedad de capas sociales, profesiones, mentalidades, preferencias que hay entre las mujeres y así contrastar su marginalidad, que otra vez vuelven a demostrar con el descerebrado lema: "A casa solas y borrachas". No se puede entender, sino por su nula experiencia de vida (en gueto) y formación plana, cómo puedan delirar imaginando representar, gobernar y ¡educar! a la mayoría de las mujeres.

Cayetana es mucha mujer, independiente, hecha a sí misma, sin tirar de cuotas ni novios, hija de un miembro de la Resistencia francesa (sí: marqués), doctora por Oxford dirigida por John H. Elliot, libros publicados en inglés, muy valiente que no se deja amedrentar por periodistas milicianos, que sale y entra del PP cuando quiere ¿podría hacer lo mismo la pareja de Iglesias? ¿Quién podría sentirse débil y vulnerable? ¿No depende del bagaje humano acumulado? No de asambleas y escraches. El macho alfa Iglesias hubo de saltar a defender a su chica ante un ministro que es juez, horrorizado por el nivel apocalíptico (racional y culturalmente) del "Ministerio Lavapiés". A Cayetana no se le perdona su brillantez, seguridad en sí misma, aplomo, desplantes, valentía y la inevitable altivez que dona la posesión de finísima inteligencia y gozosa retranca, simplemente porque es mujer. Todo eso en el hombre sería totalmente tolerable. Está imponiéndose, como era de prever, un feminismo anticateto y antilumpen. Muy chulis la ministra y staff, prometen.