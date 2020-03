¡Qué suerte hemos tenido con este hombre!

Camino por La Laguna haciendo el reparto personalizado de la revista anual de la Asociación Española Contra el Cáncer, una memoria de todos los servicios y programas gratuitos que dicha ONG realiza a favor de los pacientes y sus familias. Como siempre en esa ciudad, aún echando en falta la lluvia no caída en todo el invierno, el aire es fresco y la suciedad de la calima la han hecho desaparecer con superiores resultados que en otro lugar que no me apetece nombrar.

Acabo de salir de un museo dedicado al mejor grupo folclórico español. Llevo la sonrisa aún circulando por el rostro recordando la cara, entre asombro y guasa, de un grupo de niños de visita allí, cuando quien les atendía, mostrándoles una caracola guanche (el típico bucio canario) y llevándoselo de la boca (sonido) a la oreja (escucha) les explicaba que "ese había sido el primer teléfono móvil de las islas".

Cuando enfilo la Catedral le veo caminando en sentido contrario al mío. No puedo asegurarlo, pero debe de estar por los 85, una edad en la que aparenta haber dejado de analizar el mundo para, simplemente, contemplarlo. Va erguido, con la arrogancia de los hombres que al haberse mantenido delgado, gozan de una flexibilidad innata aunque, como es el caso, se ayude con un bastón que evite la peligrosidad de baldosas desencajadas o de sorpresivos desniveles del suelo o, simplemente, como medio de apoyo ante los viandantes que se acercan a saludarle.

Porque este hombre ha sido, y sigue siendo, buen escritor, magnífico y coherente experto en nuestra (y otras) músicas y una rara avis en aquellos lejanos tiempos que dedicó a la política. Muy inteligente, con cierta retranca isleña en el carácter y algún toque irónico. Y eso lo han valorado siempre tanto sus devotos (entre los que me cuento) como quienes reconocen que para dirigir bien un equipo y obtener resultados, hay que tener pulso y mente en el proyecto más allá de los personalismos, origen ello de haber podido gozar ininterrumpidamente de su grupo durante estos 55 años. Desde aquel tiempo en que mi mundo era tan joven? y ellos también.

Le sigo con mirada agradecida por la asignatura vital aprendida con cada canción: lo bueno hay que disfrutarlo con alegría porque suele durar bastante poco. En cada concierto he descubierto algún tema nuevo que convierten en propio gracias al trabajo de integración en las voces y los instrumentos. Ocurrió con ese precioso villancico colombiano "Velo que bonito" (busquen en Youtube y escúchenlo en su versión de un concierto de navidad en la plaza de la Iglesia de La Concepción). Ya nadie, ni corales ni orquestas lo interpretarán como ellos. La canción, como tantas otras, ya es "sabandeña".

Le observo sentarse en un banco de piedra junto a la antigua charca con patos de esta plazoleta catedralicia. En la esquina opuesta, un músico callejero ofrece su arte a los transeúntes. Y él le escucha apoyando el bastón en el banco y siguiendo el ritmo a golpes de su mano sobre el muslo. Me pregunto si el músico se habrá percatado de que quien más atención presta a los sonidos que él ofrece es, precisamente, esa inmensa personalidad de nuestras islas. Y, a partir de aquí, ignoro lo que pasó porque me marché para evitar lágrimas que me hicieran recordar que el tiempo nunca irá hacia atrás, sino en la memoria de cada uno.