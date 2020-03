Siempre hubo alguien, en la calle, en la escuela, en la oficina o en la plaza, que dijo esa frase propia del lenguaje de las madres: "Mira que te lo tengo dicho". Mi madre dijo siempre esa sentencia de efecto retardado para advertirnos de que ya nos había dicho que aquello que nos pasaba nos iba a suceder tarde o temprano.

Siempre tenía razón, sobre todo porque aquello de lo que nos advertía eran cosas que ya nos habían sucedido o nos estaban sucediendo. El niño, el joven y el adulto están siempre pendientes de tropezar en la misma piedra, sobre todo cuando son parte de la piedra. Ocurría, sobre todo, con las enfermedades. Venían las gripes, y cuando ocurrían el catarro o la fiebre, ella o alguien de los allegados nos advertía retrospectivamente: Mira que te lo tengo dicho.

Con este problema mayor de nuestras vías respiratorias, amenazadas por tierra, mar y aglomeraciones por el dichoso virus de cuyo nombre no quiero acordarme, está ocurriendo a diario, de la mañana a la noche, que alguien te advierte de que lo que pasa también terminará ocurriéndote a ti. Y ante esa amenaza de la que nos advierten o de la que presumen de habernos advertido, alguien de nuestro entorno presume de tener remedios y certezas. Si haces esto o lo otro, el virus no se va a agarrar a tu nariz o a tus vísceras. Como el virus es voraz, de una u otra manera llega hasta ti con sus efectos y sus secuelas, y mientras deciden los doctores si te ha agarrado o no siempre hay alguien cercano que sabe que eso que te está pasando te iba a pasar a ti también:

Mira que te lo tengo dicho.

Lo que está ocurriendo afecta, sobre todo, a la gente de mi edad y de ahí en adelante. Además, soy asmático desde muy niño, de modo que resulto especialmente proclive a ser asaltado por el dichoso virus. Al principio, mientras se dilucidaban causas y efectos, viví tranquilo la recuperación, felizmente concluida, de una muy molesta bronquitis que me acompañó en un viaje a los aires acondicionados de México y volvió conmigo a Madrid y a Tenerife y adonde quiera que fui, hasta que desapareció del todo.

Aquella bronquitis ("bronquitis asmatiforme" decían los médicos en mi infancia) fue la más molesta de las enfermedades que sufrí desde mi adolescencia. Como suele suceder, cuando ya han pasado las enfermedades, sus sucesivas consecuencias se convierten en un recuerdo nebuloso sobre el que no quieres volver ni en pesadillas, aunque haya siempre alguno que te hace la dichosa pregunta: ¿Tú no eras asmático? En este caso del dichoso virus, después de superar aquellos efectos tan molestos de la nueva bronquitis, creí superada la enfermedad, los tos, sus nombres y sus apellidos, cuando empezaron a explicar por la televisión y por la radio y por los periódicos síntomas y efectos de esta nueva agresión viral.

Lo peor del enfermo crónico, categoría en la que me encuentro, es que de un modo u otro le afectan mentalmente todas las enfermedades, porque de una manera u otra la suya tiene un poco de todas ellas, o al menos está expuesto a sentir que lo que le sucede a los bronquios ajenos también le pasa o está a punto de ocurrirle a los suyos. De modo que todo lo que decían los locutores y los periodistas se parecía a lo que yo mismo había padecido en la infancia y más acá.

Así que ha ido aumentando la hipocondría hasta los límites de la histeria. Nadie puede decir que yo padezca ninguna de las afecciones que constituyen este fenómeno viral tan reiterado en las noticias, en las consultas y en la calle. Lo cierto es que la histeria presente afecta a nuestro grupo de riesgo mucho más que a aquellos que nunca han sentido que sus vías respiratorias estén en peligro.

Y ese es el asunto. En mi lugar de trabajo nos han advertido que debemos alejarnos lo más posible de las aglomeraciones y por tanto de los posibles contagios; nos aconsejan que abandonemos la tentación de ir al cine o que nos besemos, nos dicen que todo es riesgo, hasta nuestras propias manos son materia de contagio. Somos, en cierto modo, parte de la enfermedad e incluso de sus síntomas. Esto que parece una invención de Julio Cortázar (la zona sagrada de Los premios) o de Albert Camus (La peste) ya se vuelve a hacer parte de la realidad que vivimos. Ojalá no nos contagiemos ni contagiemos a nadie, de modo que en cualquier parte de nuestras casas o de nuestras aceras o de nuestros centros de trabajo no haya nadie que exclame, al saber que te ha pasado lo que ya él pensó que podía ocurrirte, "¡mira que te lo tengo dicho!".